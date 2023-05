Stefani e Dabrowski perdem para dupla americana e são eliminadas em Madri; Alcaraz avança

Stefani e Dabrowski perdem para dupla americana e são eliminadas do WTA 1000 de MadriA brasileira Luisa Stefani e sua parceira, a canadense Gabriela Dabrowski, foram eliminadas nas quartas de final das duplas do WTA 1000 nesta terça-feira. Elas desafiaram as americanas Jessica Pegula e Coco Gauf, integrantes do top 10 tanto do ranking individual quanto no de duplistas, e foram derrotadas por 2 sets a 1, com parciais de 6/4, 3/6 e 10/5.

No duelo contra a melhor dupla do torneio, Stefani e Dabrowski fizeram um primeiro set de nível muito parelho com as adversárias, mas perderam o ritmo após o oitavo game, quando buscaram o empate por 4 a 4 e perderam os dois games seguintes, o último deles com uma quebra sofrida. No segundo set, dispararam a partir do sexto game, quebraram dois saques e fecharam em 6/3, antes de serem superadas por 10 a 5 no match tie-break.

“Pena, um jogo duro, no detalhe. O fator decisivo foi que não conseguimos converter os break-points, o que acabou sendo essencial. Mas, no geral, tivemos uma ótima semana, o melhor nível que jogamos juntas desde o retorno da parceria e no primeiro grande torneio no saibro”, afirmou Stefani, 25ª colocada do ranking como duplista.

Agora, a paulista de 25 anos se prepara para disputar o WTA 1000 de Roma, na Itália, que começa no meio da próxima semana e no qual terá novamente Dabrowski como parceira. “Mais uma quartas de WTA 1000 e, agora, é continuar melhorando e focar nas partes boas que trouxemos essa semana. Seguimos para Roma com condições diferentes para jogar bem lá”, completou a tenista.

OUTROS JOGOS

A terça-feira em Madri teve alguns dos principais tenistas do mundo em quadra. Número 2 do ranking masculino, o espanhol Carlos Alcaraz arrasou o alemão Alexander Zverev com uma vitória por 2 sets a 0, com parciais de 6/1 e 6/2, e avançou às quartas de final do Masters 1000. O duelo reeditou a final do torneio espanhol do ano passado, vencida pelo fenômeno espanhol , também por 2 sets a 0.

“Para mim é incrível jogar no nível que joguei hoje”, disse Alcaraz. “Joguei bem, me sinto muito bem agora e esta partida me dá muita confiança. No começo, me senti nervoso, mas você tem de lidar com isso. Os melhores jogadores do mundo lidam muito bem com os nervos e eu quero ser como eles. Tento mostrar ao adversário que não estou nem um pouco nervoso. Eu só quero curtir jogar aqui na frente da minha torcida. Tem sido incrível”, completou.

Já os russos Daniil Medvedev e Andrey Rublev, quarto e sexto colocados do ranking, respectivamente, não foram bem e acabaram eliminados por compatriotas. Medvedev foi superado por 2 sets a 0, parciais de 7/6 (7/1) e 6/4, por Aslan Karatsev. Rublev, por sua vez, levou 2 a 0 de Karen Khachanov, parciais de 7/6 (10/8 e 6/4). Khachonov será o adversário de Alcaraz nas quartas, e Karatsev vai enfrentar o chinês Zhizhen Zhang. O grego Stéfanos Tsitsipas, número 5 do mundo, avançou ao passar pelo espanhol Zapata Mitalles, com parciais de 6/3 e 6/1. O próximo adversário dele será o alemão J.L. Struff.

No WTA 1000, a belarussa Aryna Sabalenka, atual número 2 do mundo, venceu a egípcia Maya Sherif por 2 sets a 1, com parciais de 6/2, 2/6 e 6/1 e avançou às semifinais. A grega Maria Sakkari, nona do ranking, bateu a romena Irina-Camelia Begu por 6/7 (3/7), 6/4 e 6/2, e também avançou.