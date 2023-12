Esporte Sporting entra na briga com clube russo para contratar o zagueiro Joaquim, do Santos

Apesar do rebaixamento para a Série B, alguns jogadores do Santos terminaram o ano em evidência e despertando interesse de clubes do exterior. Nesta sexta-feira, a imprensa portuguesa informou que o Sporting está de olho no zagueiro Joaquim, que também é disputado pelo Krasnodar, da Rússia.

O defensor cresceu bastante na reta final do Brasileirão não apenas por reforçar o esquema com três marcadores, mas por aparecer bastante na área adversária como homem surpresa, anotando seus gols de cabeça ou mesmo dando assistências. Ele também pode atuar como lateral-direito.

No jogo contra o Coritiba, ainda em outubro, com o Santos vencendo por 2 a 1, representantes do Krasnodar estiveram na Vila Belmiro para observar Joaquim, na época avaliado em 8 milhões de euros (atualmente cerca de R$ 42 milhões), mas ouviram que com o clube em situação delicada no Brasileirão, possíveis negociações só ocorreriam após o fim do Brasileirão.

Os russos, contudo, querem usar uma dívida do clube paulista pela contratação do peruano Cueva, no negócio. Ainda em 2019, o Santos acertou com o Krasnodar o empréstimo do jogador, com valor estipulado de compra de R$ 26 milhões.

Já uma possível negociação com o Sporting renderia mais aos cofres santistas. Ocorre que neste sábado há eleições presidenciais e somente o eleito deve tratar do negócio. O interesse dos portugueses foi divulgado pelo site Mais Futebol. A publicação revelou que Joaquim é um pedido do técnico Ruben Amorim e que o clube já o observa “há alguns meses.”

O defensor chegou à Vila Belmiro no começo do ano, contratado do Cuiabá, e deve entrar na política de redução de gastos com o rebaixamento. Desta maneira, caso os portugueses mandem uma proposta oficial, o Santos não colocará obstáculos em sua saída.