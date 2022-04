Esporte Sport supera o Ituano no Recife e garante presença no G-4 da Série B

Mesmo sem empolgar, o Sport venceu o Ituano, na noite desta terça-feira, por 1 a 0, na Ilha do Retiro, em Recife, na abertura da quarta rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Bill fez o gol da vitória na reta final do segundo tempo.

A vitória também mantém a invencibilidade do Sport, que acumula duas vitórias e dois empates em quatro jogos. O time agora é o vice-líder, com oito pontos – mesma pontuação que a Chapecoense (líder), mas com pior saldo de gols: 4 a 2. O Ituano ficou com cinco pontos e em quarto lugar.

Mesmo fora de casa, o Ituano dominou as ações nos minutos iniciais e criou chances de abrir o placar. Aos 12 minutos, Kaio cobrou falta da entrada da área e obrigou o goleiro Maílson fazer boa defesa. Não demorou e aos 13 foi a vez de Rafael Elias cabecear rente a trave do time pernambucano.

Após a pressão inicial, o time paulista priorizou a marcação e não deu espaços para o Sport no campo defensivo. A única saída para os donos da casa foram abusar das jogadas aéreas, contudo, sem sucesso.

Antes do apito final, os dois times criaram oportunidades de gol. Aos 31, Mário Sérgio arriscou chute forte de fora da área e o goleiro Maílson defendeu. No Sport, aos 43 minutos, Giovanni aproveitou vacilo da marcação e finalizou muito perto da trave do goleiro Pegorari.

No segundo tempo, o Sport seguiu tendo problemas para passar pela marcação do Ituano, que seguia muito perigoso com a bola nos pés. Aos seis minutos, Aylon roubou bola na intermediária e arriscou chute despretensioso, forçando Maílson a espalmar no susto pela linha de fundo.

Demorou, mas somente aos 31 minutos o Sport conseguiu criar chance clara de gol. Bill recebeu passe dentro da área e acertou a trave de Pegorari. No rebote, a bola sobrou para Rodrigão mandar para as redes, mas o atacante estava em posição irregular.

Animado com o lance, o time pernambucano seguiu em cima do Ituano e encontrou o gol da vitória. Aos 35, Ray Vanegas fez jogada individual pela esquerda, foi até a linha de fundo e cruzou rasteiro para Bill empurrar para as redes, no único vacilo a defesa do Ituano na partida.

Com a vantagem, o Sport administrou o resultado e se defendeu como pôde para garantir a invencibilidade no campeonato.

O Sport volta a campo no sábado para enfrentar o CSA, às 16 horas, no estádio Rei Pelé, em Maceió. Enquanto o Ituano jogará já na sexta-feira, quando receberá o Bahia, às 21h30, no estádio Novelli Júnior, em Itu.

FICHA TÉCNICA

SPORT 1 X 0 ITUANO

SPORT – Maílson; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabiano e Sander; William Oliveira, Bruno Matias (Pedro Naressi) e Giovanni (Vanegas); Luciano Juba, Kayke (Rodrigão) e Jaderson (Bill). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

ITUANO – Pegorari; Pacheco, Léo Santos, Bernardo Schappo e Mário Sérgio; Kaio (Calyson), Rafael Pereira (Jiménez) e Lucas Siqueira; João Victor (Roberto), Rafael Elias (Gerson Magrão) e Aylon. Técnico: Mazola Júnior.

GOL – Bill, aos 35 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Marcelo de Lima Henrique (CE).

CARTÕES AMARELOS – William Oliveira (Sport); Calyson e Rafael Pereira (Ituano).

PÚBLICO – 8.455 pagantes.

RENDA – R$ 155.400,00.

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).