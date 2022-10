Sport goleia Operário com 3 de Love, mas precisa de milagre por acesso na Série B

O Sport precisa de um milagre para conquistar o acesso à elite do futebol nacional. O time pernambucano fez sua parte e derrotou o Operário por 5 a 1, na noite desta sexta-feira, pela 37ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, mas os outros resultados não ajudaram muito. Destaques para Vagner Love, autor de três gols.

Com o resultado, o Sport ficou na sexta posição, com 56 pontos, contra 57 do Ituano e 59 de Vasco e Bahia. Para conquistar o acesso, precisa de uma goleada improvável, combinada com uma derrota do clube baiano. Rebaixado, o Operário estacionou na vice-lanterna, com 34.

O Sport tem seis gols de saldo. O Bahia tem 13, por isso um acesso é muito improvável. O Vasco não entra nesta conta, justamente por enfrentar o Ituano na última rodada.

O jogo foi realizado na Arena Pernambuco com os portões fechados, por causa da punição do Sport pela invasão de campo de seus torcedores na partida contra o Vasco, na Ilha do Retiro.

O time pernambucano entrou em campo com um único objetivo: golear o Operário. Apesar de não contar com seus torcedores, foi para cima e contou com o faro de gol de Vagner Love para abrir o marcador aos 12 minutos. Após linda triangulação, Gustavo Coutinho deu de letra para o atacante, que acertou um bonito chute, no ângulo.

O Operário tentou reagir, mas acabou deixando buracos na defesa. O Sport aproveitou e fez o segundo aos 30 minutos. Eduardo cruzou para Vagner Love, que matou a bola no peito e chutou para o fundo das redes.

Os mandantes continuaram dominante e fizeram o terceiro aos 33. Após cobrança de escanteio de Juba, Fabinho cabeceou para o gol. O placar só não foi mais elástico pois Thiago Braga fez defesas importantes durante a primeira etapa.

No segundo tempo, o Sport tirou o pé do acelerador. Sabendo dos resultados dos demais jogos, o time pernambucano desanimou. Com isso, o Operário resolveu arriscar e quase marcou com Pavani. A bola passou muito perto do gol.

Pavani teve mais uma oportunidade e não perdoou. Aos 24 minutos, Reina cruzou, a bola bateu no jogador do Sport e sobrou para o meia do Operário, que diminuiu. Mas só foi os jogadores do time pernambucano saberem do empate do Guarani com o Bahia, que tudo mudou.

O Sport foi para cima e ainda fez mais dois. Aos 46 minutos, Thiago Braga deu rebote nos pés de Vagner Love, que ampliou. Em novo rebote do time do Operário, Fabinho deu números finais ao duelo.

Na última rodada, o Sport enfrenta o Vila Nova no domingo, às 18h30, no OBA, em Goiânia (GO). No mesmo dia e horário, o Operário pega o Novorizontino, no Germano Krüger, em Ponta Grossa (PR).

FICHA TÉCNICA

SPORT 5 X 1 OPERÁRIO

SPORT – Saulo; Eduardo (Ezequiel), Rafael Thyere, Sabino e Sander (Wanderson); Fabinho, Ronaldo Henrique (Denner) e Luciano Juba; Labandeira, Gustavo Coutinho (Giovanni/Blas Cáceres) e Vagner Love. Técnico: Claudinei Oliveira.

OPERÁRIO – Thiago Braga; Arnaldo, Dirceu (Lucas Souza), Reniê e Fabiano; Ricardinho (Lucas Vital), Fernando Neto e Giovanni Pavani; Reina (Felipe Saraiva), Lucas Mendes (Kalil) e Felipe Garcia. Técnico: Sandro Forner.

GOLS – Vagner Love, aos 12 e aos 30, e Fabinho, aos 33 minutos do primeiro tempo; Giovanni, aos 24, Vagner Love, aos 46, e Fabinho, aos 48 do segundo.

ÁRBITRO – Caio Max Augusto Vieira (RN).

CARTÕES AMARELOS – Labandeira (Sport); Fernando Neto, Reina e Reniê (Operário).

RENDA E PÚBLICO – Jogo disputado com portões fechados.

LOCAL – Arena Pernambuco, em São Lourenço da Mata (PE).