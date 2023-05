Sport faz 2 a 0 no Guarani e comemora a primeira vitória na Série B

Ainda de ressaca pela perda do título da Copa do Nordeste, o Sport conquistou a sua primeira vitória na Série B do Campeonato Brasileiro ao bater o Guarani, por 2 a 0, neste domingo à noite, na Ilha do Retiro, em Recife (PE). Devido uma punição do STJD, o estádio não contou com a presença de torcedores.

Este foi apenas o segundo jogo do time pernambucano, que no meio de semana perdeu a Copa do Nordeste para o Ceará, mas antes conquistou o seu 43.ª título estadual em cima do Retrô. Com quatro pontos e três jogos a menos do que a maioria dos seus concorrentes, o Sport ocupa a 14.ª posição. O Guarani, que largou na competição com três vitórias, sofreu sua segunda derrota consecutiva e continua com nove pontos, em quarto lugar e dentro do G4 – zona de acesso.

O Sport foi dominante no primeiro tempo, assumindo a responsabilidade de atacar, criou inúmeras chances, transformou o goleiro Pegorari no melhor em campo e conquistou a boa vantagem no placar, com dois gols do zagueiro Rafael Thyere.

Depois de criar chances com Vagner Love e Matheus Vargas, o time pernambucano abriu o placar aos 28 minutos. O meia Luciano Juba, pelo lado direito, fez o levantamento na área e o zagueiro Thyere aparece para cabecear forte. A bola ainda tocou no travessão antes de entrar no ângulo esquerdo de Pegorari.

A única jogada de perigo do Guarani saiu aos 35 minutos, numa cabeçada de Derek, após escanteio, e que o goleiro Renan fez boa defesa. Mas o time pernambucano continuou mandando no jogo e teve duas outras chances com Vagner Love. Aos 43 minutos saiu o segundo gol. Após escanteio, a bola foi desviada no primeiro pau e Rafael Thyere deu um carrinho para chutar a bola no alto e fazer 2 a 0. O primeiro tempo terminou com 15 finalizações do Sport e apenas duas do Guarani.

No segundo tempo, o Sport voltou mais cauteloso, disposto e administrar a sua vantagem. O Guarani até adiantou sua marcação, porém, não ameaçou o goleiro Renan, que praticamente se tornou um mero espectador durante todo o jogo.

Para recuperar os seus jogos adiados, o Sport recebe o Tombense, quarta-feira, e depois saiu diante do Ituano, na segunda-feira (15). O Guarani, pela sexta rodada, vai receber o Sampaio Corrêa no sábado (13), às 17h.

FICHA TÉCNICA

SPORT 2 X 0 GUARANI

SPORT – Renan; Ewerthon, Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique (Pedro Martins), Fabinho, Edinho (Wanderson) e Matheus Vargas (Felipinho); Luciano Juba (Gabriel Santos) e Vagner Love (Fabrício Daniel). Técnico: Enderson Moreira.

GUARANI – Pegorari; Diogo Mateus, Lucão, Alvariño e Mayk; Matheus Barbosa, Wenderson (Matheus Bueno), Régis (Neílton) e Isaque (Bruninho); Bruno mendes (Derek) e Bruno José (João Victor). Técnico: Bruno Pivetti.

GOLS – Rafael Thyere, aos 28 e aos 43 minutos do primeiro tempo.

ÁRBITRO – Anderson Daronco (RS)

CARTÕES AMARELOS – Ewerthon (Sport). Alvariño, Venderson e Matheus Bueno (Guarani).

RENDA E PÚBLICO – Portões Fechados

LOCAL – Estádio da Ilha do Retiro, em Recife (PE).