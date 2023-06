Sport cede empate para a Chapecoense e perde chance de assumir liderança da Série B

O Sport quase conseguiu, mas não assumiu a liderança da Série B do Campeonato Brasileiro. Na noite desta terça-feira, visitou a Chapecoense e cedeu o empate por 1 a 1. O time pernambucano abriu o placar com Fábio Matheus, ainda no primeiro tempo, mas sofreu a igualdade nos minutos finais do jogo em gol marcado por Bruno Nazário. A partida, válida pela 14ª rodada, foi realizada na Arena Condá, em Chapecó.

Com o resultado, o Sport aumentou sua invencibilidade para sete jogos na competição e agora soma 28 pontos, ainda nas primeiras colocações. Já a Chapecoense está há oito jogos sem vencer, com 12 pontos, perto da zona de rebaixamento.

Nesta partida, o Sport teve desfalques de Vagner Love, artilheiro da Série B com nove gols, e também de Luciano Juba, vice-artilheiro com cinco, ambos com desconforto muscular. A Chapecoense, por outro lado, contou com gol de Bruno Nazário, artilheiro do time na temporada com seis gols, sendo quatro na Série B.

Os dois times não se esconderam do jogo e foram ao ataque desde os primeiros minutos. Jorginho e Gabriel Santos arriscaram para o Sport, mas para fora, enquanto Alisson Farias e Neto tentaram pela Chapecoense.

O Sport ainda conseguiu uma jogada mais trabalhada, de pé em pé, até chegar em Igor Cariús, que finalizou dentro da área, mas para fora. Até que aos 39 minutos, o Sport abriu o placar. Em jogada pela esquerda, Igor Cariús tocou para Fábio Matheus chutar rasteiro, no cantinho do goleiro.

O segundo tempo começou de forma eletrizante. O Sport quase marcou o segundo em jogada de escanteio, com Sabino desviando de cabeça e acertando na trave. Logo depois, a Chapecoense teve um pênalti marcado a seu favor após Eduardo derrubar Gustavo Cazonatti. Entretanto, a marcação foi anulada após revisão no VAR.

O Sport ainda teve boa chegada de Felipinho na esquerda. Mas ele chutou mal, para fora. Depois disso, o Sport recuou um pouco e viu a Chapecoense crescer no jogo em busca do empate.

A pressão deu certo e o gol saiu aos 44 minutos. Maxwell fez boa jogada na direita, invadiu a área e tocou para Bruno Nazário, que ajeitou rápido e bateu de direita para fazer 1 a 1. Melhor no jogo, a Chapecoense seguiu pressionando nos minutos finais, mas o empate foi confirmado.

A Chapecoense volta a campo na sexta-feira, às 21h30, quando visita o Tombense, no estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG). No domingo, às 18h, é a vez do Sport receber o Ceará na Ilha do Retiro, em Recife.

FICHA TÉCNICA

CHAPECOENSE 1 X 1 SPORT

CHAPECOENSE – João Paulo; Felipe Albuquerque (Ribamar), Rafael Ribeiro (Bruno Leonardo), Rodrigo Freitas e Cristiano; Pablo Siles (Giovanni Pavani), Gustavo Cazonatti e Neto (Bruno Nazário); Maxwell, Danrlei e Alisson Farias (Richard). Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

SPORT – Renan; Eduardo (Ewerthon), Rafael Thyere, Sabino e Igor Cariús; Ronaldo Henrique, Fábio Matheus, Edinho (Alisson Cassiano), Jorginho (Ítalo) e Felipinho (Fabrício Daniel); Gabriel Santos (Kayke). Técnico: Enderson Moreira.

GOLS – Fábio Matheus, aos 39 minutos do primeiro tempo. Bruno Nazário, aos 44 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Leonardo Ferreira Lima (PR).

CARTÕES AMARELOS – Maxwell (Chapecoense).

RENDA – R$ 116.830,00.

PÚBLICO – 5.760 torcedores.

LOCAL – Arena Condá, em Chapecó (SC).