Sport bate América-MG, encerra sequência negativa e sai da zona de rebaixamento

Após sete jogos, o Sport voltou a vencer no Campeonato Brasileiro na noite desta segunda-feira, quando visitou o América-MG e fez 1 a 0, no Independência, em Belo Horizonte (MG), em duelo que encerrou a 12ª rodada. Paulinho Moccelin, num lindo chute, fez o único gol da partida no final do segundo tempo.

Esta foi a terceira derrota consecutiva do América-MG, que antes já havia sofrido revés para Fortaleza (4 a 0, fora de casa) e Atlético-MG (1 a 0, em casa). Os mineiros caíram para a 17.ª posição com nove pontos.

O Sport, que convive com salários atrasados e diversos pedidos de rescisão na Justiça do Trabalho, encerrou uma sequência de sete jogos sem vitória e deixou a zona de rebaixamento, aparecendo agora em 16.º lugar, com dez pontos conquistados.

O primeiro tempo teve o América-MG com mais posse de bola, mas encontrando dificuldades para passar pela forte marcação do Sport. O time pernambucano, cauteloso, apostou nos contra-ataques e teve as melhores oportunidades para mexer no placar.

Em dois lances, o goleiro do América-MG precisou intervir. Aos 19, Gustavo Oliveira arriscou de fora da área e Matheus Cavichioli espalmou. Depois minutos depois foi a vez de José Welison colocou o camisa 1 americano para trabalhar, em mais uma boa defesa.

No segundo tempo, o América-MG transformou a posse de bola em oportunidades e quase abriu o placar aos cinco minutos, quando Yan Sasse dominou, passou por Marcão Silva e finalizou com perigo. A bola desviou no zagueiro Rafael Thyere e saiu por cima do travessão.

O Sport cansou em campo e viu os mineiros dominarem as ações. Aos 18 minutos, Juninho Valoura cobrou escanteio fechado e quase fez um lindo gol olímpico, obrigando Maílson a fazer boa defesa.

Só que na reta final o Sport foi para o tudo ou nada no confronto direto contra as últimas posições e achou o gol da vitória. Aos 40 minutos, Paulinho Moccelin recebeu na entrada da área, cortou para a direita e finalizou colocado, no ângulo, sem chances de defesa.

O América-MG volta a campo no sábado para enfrentar o Grêmio, às 17 horas, na Arena, em Porto Alegre (RS). O Sport, no domingo, receberá o Ceará, às 20h30, na Ilha do Retiro, em Recife (PE).

FICHA TÉCNICA:

AMÉRICA-MG 0 x 1 SPORT

AMÉRICA-MG – Matheus Cavichioli; Eduardo Bauermann, Ricardo Silva e Zé Vitor; Eduardo (Diego Ferreira), Juninho Valoura, Juninho, Felipe Azevedo (Marcelo Toscano) e Alan Ruschel (João Paulo); Carlos Alberto (Yan Sasse, depois Gustavo) e Fabrício Daniel. Técnico: Vagner Mancini.

SPORT – Maílson; Hayner, Rafael Thyere, Sabino e Chico; José Welison (Ronaldo Henrique), Marcão Silva e Thiago Lopes (Paulinho Moccelin); Gustavo Oliveira (Betinho), Mikael (André) e Everaldo (Tréllez). Técnico: Umberto Louzer.

GOL – Paulinho Moccelin, aos 40 minutos do segundo tempo.

ÁRBITRO – Vinícius Gomes do Amaral (RS).

CARTÕES AMARELOS – Zé Vitor (América-MG); Hayner e Betinho (Sport).

RENDA E PÚBLICO – Jogo sem torcida.

LOCAL – Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).