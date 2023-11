Esporte Souza vibra com vitória no Vasco nas tribunas de São Januário e diz que volta em janeiro

Revelado pelo Vasco em 1998 e jogador da equipe até 2010, o experiente volante Souza pode ser o primeiro reforço para 2024. Apaixonado pelo clube, ele esteve em São Januário ao lado dos filhos para acompanhar o triunfo de 2 a 1 sobre o América-MG pelo Brasileirão, neste domingo, e disse que retorna “em janeiro”.

Admirado pelos vascaínos, o jogador está sem jogar no Beijing Guoan, da China, por causa de uma cirurgia no joelho, realizada justamente pelos médicos do clube carioca, onde vem realizando também sua recuperação. Seu contrato termina em dezembro e ele não pretende mais retornar para a Ásia.

Souza foi flagrado cantando e pulando muito nas tribunas de São Januário ao lado dos filhos. Fez enorme festa ao lado dos torcedores, tirou fotos e foi solicito com todos na saída do estádio. Muitos cobraram seu retorno e ele apenas respondeu: “em janeiro.”

Aos 34 anos, chegaria para dar experiência e também assumir uma posição bastante questionada no elenco. Ninguém consegue se firmar no meio-campo do Vasco, com Zé Gabriel e Jair se revezando como primeiro volante, mas questionados. Praxedes também foi bastante questionado diante dos mineiros.

Resta saber se é de interesse do novo presidente, o ex-jogador Pedrinho, e também da parceira, 777 Partners. Enquanto a definição não vem, o jogador vai aprimorando o físico para estar bem em 2024. Além do Vasco, ele passou pelo Grêmio, São Paulo, Fenerbahçe, Al-Ahli, Besiktas e até a seleção brasileira.