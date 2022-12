Esporte Soteldo treina forte no Santos para estar à disposição na estreia do Paulistão

Soteldo voltou ao Santos como grande esperança para um segundo semestre positivo e sem sustos no Brasileirão. Mas sofreu uma lesão muscular na coxa em jogo diante do Atlético-MG, pouco mais de 45 dias ou somente sete jogos do retorno. Perdeu o restante da temporada, viu a equipe não se firmar, e agora trabalha forte para ser o maestro de Odair Helmann no Paulistão.

Em pré-temporada no CT Rei Pelé, o clube aprimora o físico e fez trabalhos de arranque e impulsão nesta segunda-feira. O venezuelano de somente 1,59 chamou atenção nas atividades por não sentir mais as dores no bíceps femural da coxa direita que o impossibilitaram de entrar em campo por oito rodadas no Nacional.

Nas atividades, Soteldo comprova que está 100% recuperado – havia dito isso na reapresentação – ao aparecer dando piques com desenvoltura e saltando obstáculos. O Santos brincou nas atividades, chamando-o de Super Soteldo em referência ao personagem Super Mário.

“Nossa, o Soteldo está saltando mais que o Messias”, brincou um torcedor no post do clube, impressionado com o esforço do venezuelano. O zagueiro, recém-contratado, também aparece nas atividades de impulsão e força.

Odair Hellmann já adiantou que quer um time dinâmico, ofensivo e veloz em campo e aproveita esses primeiros dias de trabalho para deixar seus “baleados” em ordem. Soteldo sabia que só voltaria em 2023 e tenta recuperar o tempo perdido para convencer a diretoria a contratá-lo em definitivo. Seu empréstimo vai somente até julho de 2023.

Depois de cair antes das quartas de final nas duas últimas edições do Paulistão, o Santos quer esquecer esses vexames e promete um 2023 diferente. A estreia deve ocorrer no dia 14 de janeiro – a tabela do Paulistão ainda não foi desmembrada – em casa diante do Mirassol. E Hellmann conta com Soteldo.