Soteldo torce o tornozelo em treino e vira desfalque do Santos contra o Atlético-MG

Soteldo está fora do jogo contra o Atlético-MG neste domingo, às 16 horas, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. O atacante do Santos sofreu um entorse no tornozelo esquerdo durante o treino deste sábado no CT Rei Pelé, mas já iniciou o tratamento com a equipe médica do clube. Apesar do desfalque na estreia da Arena MRV, em Belo Horizonte, o jogador não preocupa para a sequência na luta contra o rebaixamento.

O venezuelano saiu do treino com o tornozelo inchado em um lance com o goleiro Vladimir, numa disputa normal de jogo. Em nota nas redes sociais, o Santos confirmou que o jogador já passou por exames de imagem e não foi detectada nenhuma lesão grave, como fratura ou lesão no ligamento. Ainda assim, a torção causou um grande inchaço na região e o atacante será poupado do confronto em Minas Gerais.

Nas redes sociais, Soteldo publicou uma imagem do tornozelo esquerdo inchado e assustou os torcedores do Santos: “vou cair 100 vezes e vou me levantar 200. Deus é perfeito”, escreveu o atleta. Mais tarde, o camisa 10 publicou outra mensagem, desta vez para tranquilizar os fãs e rechaçar as críticas ao companheiro do time: “Graça a Deus não foi nada grave. Daqui a pouco estou de novo no campo. Eu torci sozinho. Não acreditem no que as pessoas falam. Meu companheiro Vladimir não fez nada”.

Com 21 pontos e na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, o Santos sentirá a falta de Soteldo em um dos jogos mais complicados do mês de agosto: a estreia da nova arena do Atlético-MG. No último fim de semana, o venezuelano saiu do banco de reservas e deu duas assistências para a vitória de virada contra o Grêmio na Vila Belmiro, por 2 a 1.