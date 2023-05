Esporte Soteldo tem retorno confirmado no ataque do Santos pela Copa Sul-Americana

O técnico Odair Hellmann teve uma boa notícia nesta segunda-feira. O atacante Soteldo se recuperou de uma lesão na coxa esquerda e tem presença confirmada na equipe que enfrenta o Audax Italiano no meio de semana, pela Copa Sul-Americana. O retorno acontece num momento em que o Santos precisa reagir no torneio para atingir o objetivo da classificação.

Após cumprir a etapa de transição física, ele reaparece depois de uma ausência de seis partidas. Além da experiência e da qualidade técnica de Soteldo, Odair vai poder montar um ataque veloz para surpreender o rival chileno. A tendência é que Ângelo e Deivid Washington completem o setor ofensivo juntamente com o atacante venezuelano.

Com quatro pontos em três rodadas, o Santos aparece na classificação do Grupo E com a mesma pontuação do Audax Italiano. O Newell’s Old Boys é o líder isolado da chave com 100% de aproveitamento.

Na atividade desta segunda-feira, o estafe de Odair Hellmann comandou um trabalho técnico. O zagueiro Messias e o lateral-esquerdo Lucas Pires, que chegaram a ter a presença no jogo de quarta-feira como dúvida, participaram da atividade e foram liberados para ficar à disposição do treinador. Ed Carlos, fora do clássico de sábado, por causa de dores musculares, também pode ser relacionado.

Os desfalques para o jogo no Chile ficam por conta do atacante Mendoza, entregue ao departamento de fisioterapia, e o meia Sandry. Já Lucas Lima e Dodi foram avaliados pelo departamento médico e vão ser preservados por causa da sequência de jogos.