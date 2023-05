Esporte Soteldo sofre punição no STJD, volta a ser desfalque no Santos e preocupa diretoria

Ainda não será desta vez que Soteldo irá emplacar uma sequência de jogos com a camisa do Santos neste ano. O atacante venezuelano foi punido pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e se tornou desfalque para o clássico com o Palmeiras, sábado, na Vila Belmiro, pelo Brasileirão.

Soteldo foi suspenso em julgamento realizado na segunda, em que os auditores do STJD enquadraram o jogador em dois artigos do Código Brasileiro de Justiça Desportiva: o 254 e o 258. Ele levou um jogo de gancho por artigo, em referência à expulsão que sofreu na partida contra o Grêmio, na rodada de abertura do Brasileirão.

Na ocasião, Soteldo voltava ao time após se recuperar de lesão. Mas, após entrar em campo no segundo tempo, permaneceu pouco tempo na partida porque ofendeu a arbitragem. De acordo com o juiz Wilton Pereira Sampaio, ele teria proferido as seguintes palavras: “você é muito fraco, seu safado, filho da puta, ladrão de merda”.

Soteldo poderá entrar em campo nesta quarta, na partida do Santos contra o Bahia, pela ida das oitavas de final da Copa do Brasil. Mas tem poucas chances de entrar em campo porque está sem ritmo de jogo. É possível que entre somente no decorrer do confronto.

Desta forma, o venezuelano vem se tornando uma aposta decepcionante para a diretoria santista, que trouxe o jogador de volta ao time em agosto do ano passado, com a missão de melhorar a qualidade do ataque da equipe. Soteldo, contudo, tem sido pouco participativo e efetivo.

Neste ano, por exemplo, o atacante esteve em campo em apenas oito dos 24 jogos da equipe. Os desfalques em série se devem a problemas físicos e suspensões, tanto no Paulistão quanto agora no Brasileirão e, possivelmente, na Copa do Brasil. Nesta temporada, Soteldo ainda não balançou as redes. Deu duas assistências.

Sem poder contar com o jogador na maior parte das partidas, o técnico Odair Hellmann vem tendo dificuldades para escalar o ataque santista. Mudanças na escalação se tornaram frequentes e ele até vem apelando para jogadores mais jovens, como Deivid, que se destacou nas últimas duas partidas da equipe.

Sem se tornar a solução que a diretoria do clube esperava, Soteldo pode não ter seu vínculo renovado com o clube. O venezuelano está emprestado pelo Tigres, do México, ao time brasileiro. E tem contrato somente até o próximo mês. A direção do Santos até cogitou comprar em definitivo o jogador. Mas vem adotando a cautela nas últimas semanas.