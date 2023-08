Soteldo faz tratamento intensivo para reforçar o Santos no domingo

Em situação complicada no Brasileirão, o Santos aposta suas fichas na rápida recuperação de Soteldo para deixar a zona de rebaixamento. Para tanto, o atacante vem fazendo um tratamento intensivo nesta semana para poder estar em condições de ser titular no domingo, para a partida contra o América-MG, no Independência, em Belo Horizonte.

O venezuelano se recupera de uma entorse no tornozelo esquerdo, sofrido durante um treinamento no último sábado. Ele acabou se tornando desfalque de última hora para o técnico Diego Aguirre no jogo contra o Atlético-MG. A equipe mineira venceu por 2 a 0, em casa, e afundou o Santos na zona da degola.

“Graças a Deus não foi nada grave aqui. Logo estou de novo no campo”, disse o atacante, pouco depois do susto. Também pelas redes sociais o jogador vem mostrando seu processo de recuperação, com fotos sobre a reabilitação.

A expectativa da comissão técnica é de poder contar com o jogador já no domingo, embora o time tenha consciência de que o retorno rápido é improvável. Sem Soteldo, o Santos perde poder de fogo no ataque. No fim de semana passada, Aguirre escalou o ataque com Marcos Leonardo e Mendoza entre os titulares, sem sucesso.

Esta segunda passagem de Soteldo pelo clube da Vila Belmiro vem sendo marcada pelas lesões. Trata-se da terceira vez que o atacante fica afastado do time por questões físicas, todas nesta temporada. No início do ano, uma ruptura no tendão do músculo peitoral o tirou de campo por quase três meses ao longo do Paulistão.

O segundo problema aconteceu em abril. Um problema muscular na coxa esquerda deixou o venezuelano fora do time por cerca de um mês. Desta vez, a previsão é mais otimista. Se a recuperação correr bem, ele voltará bem antes de completar 30 dias em seu processo de reabilitação física.