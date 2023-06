Soteldo é convocado pela Venezuela em meio a negociações do Santos para não perdê-lo

O atacante Yeferson Soteldo, do Santos, foi convocado nesta quarta-feira pelo técnico argentino Fernando Batista para disputar dois amistosos com a Venezuela na Data Fifa deste mês. A seleção sul-americana tem compromissos marcados nos Estados Unidos, onde enfrenta Honduras e Guatemala, nos dias 15 e 18, respectivamente.

A ausência no CT Rei Pelé para defender sua nação não deve tornar o jogador desfalque para o time comandado por Odair Hellmann, já que haverá uma breve pausa no calendário do futebol nacional. Depois de enfrentar o Coritiba, no dia 10 de junho, pela décima rodada do Brasileirão, o Santos só volta a jogar no dia 21, em clássico com o Corinthians.

Soteldo tem sido um dos principais assuntos no clube do litoral paulista ao longo dos últimos dias, já que sua permanência é incerta. Ele está emprestado ao Santos pelo Tigres, do México, apenas até julho deste ano, por isso a diretoria santista tem se movimentado para tentar comprar os direitos econômicos do jogador. A ideia inicial era aumentar o tempo de empréstimo, mas os mexicanos só aceitam a transferência em definitivo.

Embora tenha desfalcado o Santos em alguns períodos neste ano, por causa de lesões, e não viva seu melhor momento, o atacante venezuelano é um dos nomes mais importantes do elenco. Desde que se recuperou da última lesão, na coxa esquerda, reassumiu a titularidade no ataque.

No duelo com o Internacional, marcado para as 21 horas deste sábado, na Vila Belmiro, Soteldo segue como titular, mas Odair deve fazer mudanças após a eliminação para o Bahia na Copa do Brasil, com o volante Alison no lugar de Rodrigo Fernández e o lateral-direito Nathan na vaga do lateral-esquerdo Lucas Pires. Com isso, o versátil Gabriel Inocêncio, que vinha fazendo a lateral direita, irá para a esquerda.