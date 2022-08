Soteldo diz que escolheu voltar ao Santos por amor: ‘Tive muitas propostas’

O meia-atacante Soteldo foi apresentado pelo Santos em coletiva de imprensa nesta quarta-feira, ao lado do volante Gabriel Carabajal, e se declarou ao clube. Ao falar sobre o retorno pouco mais de um ano após deixar a Vila Belmiro, o venezuelano de 25 anos disse ter recebido várias ofertas, mas escolheu voltar ao litoral paulista por amor ao time alvinegro.

“O amor que eu tenho pelo Santos é muito grande. Quando eu fui embora, fiquei muito triste, mas sabia que um dia iria voltar. Não há nada comparado a retornar ao time em que fui feliz. Eu recebi muitas propostas, mas não conseguiria jogar em outro time do Brasil. Este aqui é o maior”, afirmou o jogador, que foi vendido ao Toronto, do Canadá, em abril de 2021, em negociação que ajudou a diretoria santista a encerrar o Transfer Ban da Fifa na época.

Em fevereiro deste ano, muito se especulou sobre uma possível ida de Soteldo ao São Paulo, mas ele acabou deixando o Toronto para atuar no Tigres, do México, clube pelo qual está emprestado ao Santos. Durante a apresentação desta quarta-feira, garantiu que não conversou com a diretoria são-paulina. “Nunca falei com eles, nem com ninguém. Eu, pessoalmente, não. Para mim não chegou nada. Não sei se teve muita especulação, mas eu avisei que ia voltar para cá quando falei com meus representantes”.

A reestreia do venezuelano deve ser justamente contra o rival tricolor. Com o nome já publicado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF, ele está pronto para ir a campo no clássico de domingo, marcado para as 18 horas, na Vila. O volante Gabriel Carabajal, outro reforço apresentado nesta quarta, também está regularizado e pode enfrentar os são-paulinos.

“Fisicamente, estou muito bem. Neste ano, joguei todos os jogos no meu país. Se o técnico precisar de mim no fim de semana, estarei em campo sem nenhum problema”, comentou o argentino. “Sou um jogador técnico. Vi partidas do Santos e espero poder ajudar na criação do jogo no meio de campo, criando situações perigosas e incomodando os adversários”, completou.

Carabajal, de 30 anos, iniciou a carreira no Talleres em 2009, passou pelo Universidad de San Martín, no Peru e retornou ao futebol argentino no ano seguinte para atuar pelo Godý Cruz. Também teve passagens pelo Patronato, Atlético San Martín e Unión Santa Fé. Neste ano, foi um dos destaques do Argentinos Juniors.

“O Santos é o maior clube que já defendi. A oportunidade chegou porque eu busquei, trabalhando muito. Faz sete meses que o Argentinos Juniors me comprou também com 30 anos. Foram oito meses de muito trabalho e chegou outra compra, porque eu quero crescer, me mantendo neste nível. Esperamos que dure muitos anos”, afirmou.