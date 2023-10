Soteldo brilha e comanda Venezuela sobre o Chile pelas Eliminatórias da Copa-2026

Com direito a gol e duas assistências, o atacante Soteldo foi o grande nome da vitória de 3 a 0 da Venezuela sobre o Chile, nesta terça-feira, em confronto válido pela quarta rodada das Eliminatórias Sul-Americanas da Copa do Mundo de 2026. O triunfo foi um passo importante para a equipe tentar se colocar na parte de cima da classificação. O time do técnico Fernando Batista soma agora sete pontos e fecha essa fase do torneio com um aproveitamento acima do esperado: um empate e uma vitória contando os jogos contra brasileiros e chilenos.

Os venezuelanos conseguiram um grande resultado na terceira rodada do torneio ao arrancarem um empate de 1 a 1 com o Brasil em Cuiabá e fizeram a lição de casa ao vencer os chilenos diante de sua torcida. Já o Chile, que vinha de uma vitória em casa sobre o Peru, segue estacionado nos cinco pontos.

Apesar de atuar em casa, a Venezuela quase foi surpreendida no início da partida. Aos nove minutos, Loyola avançou pela direita e acertou o travessão de Romo com uma bela finalização.

Mas a ousadia chilena parou aí. Rondon, de cabeça, perdeu uma chance clara para empatar. Mas foi num erro de saída de bola do rival, que os donos da casa abriram o marcador. Paulo Díaz saiu jogando errado, Martínez roubou a bola e serviu Soteldo na grande área. O atacante do Santos entrou pela direita e bateu cruzado para fazer 1 a 0 aos 45 minutos do primeiro tempo.

Na volta do intervalo, o Chile acabou se complicando. Marcelino fez falta em Cásseres e foi advertido com um cartão. Ele seguiu reclamando da marcação do juiz brasileiro Flávio Rodrigues de Souza e acabou expulso.

Com um homem a mais, foi a vez de Soteldo desequilibrar. Aos 27 minutos, ele arrancou pela esquerda, driblou Medel e o goleiro Cortés e, na linha de fundo, só tocou para Rondon aumentar a vantagem para 2 a 0. A jogada do terceiro gol foi parecida com a do segundo. Lançado em velocidade, o camisa dez da Venezuela passou por Loyola e cruzou. Cásseres cabeceou errado, mas Machís completou o lance e fez 3 a 0 definindo o resultado.