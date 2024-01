Sorteio dos jogos da primeira fase da Copa do Brasil acontecerá nesta terça, confira os potes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que realizará o sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil nesta terça-feira (02), em cerimônia marcada para as 15h, na sede da entidade, no Rio de Janeiro. O evento, que será transmitido pela CBF TV, reunirá 80 clubes e vai definir os 40 confrontos desta fase inicial da competição e os mandantes das partidas da segunda fase.

A Copa do Brasil será disputada por 92 clubes. Os 12 previamente classificados entram na disputa da competição na terceira fase. Nesta fase inicial, os duelos serão disputados em jogo único, com mando do time em posição inferior no ranking. O vencedor do confronto se classifica automaticamente para a fase seguinte, e o time visitante tem a vantagem do empate.

Os 80 times da primeira fase foram divididos em dez potes, que seguirão a seguinte ordem dos confrontos (A x E, B x F, C x G e D x H). A primeira fase deve ocorrer entre os dias 21 e 28 de fevereiro.

Confira abaixo a divisão dos potes:



Pote A: Corinthians-SP, Fortaleza-CE, América-MG, Internacional-RS, Bahia-BA, Atlético-GO, Cruzeiro-MG, Cuiabá-MT, Coritiba-PR e Vasco-RJ.

Pote B: Juventude-RS, Sport-PE, CRB-AL, Criciúma-SC, Sampaio Corrêa-MA, Tombense-MG, Ituano-SP, Operário-PR, ABC-RN e Remo-PA.

Pote C: Botafogo-SP, Brusque-SC, Paysandu-PA, Volta Redonda-RJ, Ypiranga-RS, Confiança-SE, Ferroviário-CE, Brasiliense-DF, América-RN e Aparecidense-GO.

Pote D: Amazonas-AM, São Raimundo-RR, Jacuipense-BA, Tocantinópolis-TO, Portuguesa-RJ, Retrô-PE, Caxias-RS, Cascavel-PR, São Bernardo-SP e Nova Iguaçu-RJ.

Pote E: ASA-AL, Real Noroeste-ES, União Rondonópolis-MT, Moto Club-MA, Maringá-PR, Sousa-PB, Fluminense-PI, Águia de Marabá-PA, Cianorte-PR e Marcílio Dias-SC;

Pote F: Operário-MT, Humaitá-AC, Trem-AP, São Luiz-RS, Treze-PB, Operário-MS, Porto Velho-RO, Anápolis-GO, Rio Branco-AC e Iguatu-CE;

Pote G: Athletic-MG, Nova Venécia-ES, Maranhão-MA, Itabaiana-SE, Costa Rica-MS, Murici-AL, River-PI, GAS-RR, Villa Nova-MG e Ji-Paraná-RO;

Pote H:Real Brasília-DF, Manauara-AM, Independente-AP, Itabuna-BA, Petrolina-PE, Audax-RJ, Olaria-RJ, Água Santa-SP, Portuguesa Santista-SP e Capital-TO.

Já as 12 equipes que entrarão na terceira fase são: Ceará-CE, Vitória-BA, Goiás-GO, São Paulo-SP, Fluminense-RJ, Palmeiras-SP, Botafogo-RJ, Flamengo-RJ, Atlético-MG, Grêmio-RS, Red Bull Bragantino-SP e Athletico-PR. O time do Morumbi é o atual campeão do torneio.

Os valores da premiação também já foram definidos pela entidade, sendo os mesmos de 2023:

Campeão: R$ 70 milhões

Vice-campeão: R$ 30 milhões

Semifinais: R$ 9 milhões

Quartas de final: R$ 4,3 milhões

Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

Terceira fase: R$ 2,1 milhões

Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

Primeira fase: R$ 1,4 milhão (Série A), R$ 1,25 milhão (Série B) e R$ 750 mil (demais clubes)