Sorteio dos grupos da Copa do Mundo do Catar será em 1º de abril de 2022

20 out 2021 às 18:20 • Última atualização 20 out 2021 às 19:49

Fifa celebrará o evento em Doha, capital do país-sede do Mundial, após a realização de seu 72º congresso

O sorteio para a definição dos grupos da Copa do Mundo do Catar será realizado no dia 1º de abril. A Fifa celebrará o evento em Doha, capital do país-sede do Mundial, após a realização do 72º congresso da entidade máxima do futebol.

Diferentemente de outros anos, o sorteio será feito no ano da Copa. Isso ocorre devido a alguns fatores. O primeiro deles é que o Mundial será realizado no fim de 2022, entre os dias 21 de novembro e 18 de dezembro, para evitar que os jogos sejam realizados sob altíssima temperatura. O segundo motivo é o adiamento de jogos das Eliminatórias diante da crise sanitária provocada pela pandemia do novo coronavírus.

A confirmação da data também causará algumas mudanças no modelo do sorteio. Na Copa de 2018 (Rússia), os potes foram definidos de acordo com a posição das equipes no ranking da Fifa. Em edições anteriores, o ranking servia apenas para definir os cabeças-de-chave, e os demais potes respeitavam o continente a que cada seleção pertencia.

Em 1º de abril, no entanto, ainda restarão duas vagas em aberto. Elas serão definidas por meio da repescagem intercontinental, que envolve seleções da Conmebol (América do Sul), Concacaf (América do Norte, Central e Caribe), AFC (Ásia) e OFC (Oceania). Esses duelos estão agendados para o mês de junho.

A indefinição destes dois classificados poderá levar a formação de grupos da morte, com até três campeões mundiais, como França, Alemanha e Uruguai. A tendência é que as regras que evitam que haja cruzamento de seleções do mesmo continente (exceto Europa) na fase de grupos sejam mantidas.

O atual ranking da Fifa coloca como possíveis cabeças de chave: Bélgica, Brasil, França, Itália, Inglaterra, Argentina, Portugal e Catar (por ser o país sede). A atualização do ranking após a Data Fifa de março de 2022 definirá o ordenamento dos potes.