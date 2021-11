Sorteio do Paulistão 2022 coloca Santos e Red Bull Bragantino na mesma chave

Competição completa 120 anos com mudanças no modelo de transmissão e acordos que contemplam exibições em mais de uma plataforma

A Federação Paulista de Futebol (FPF) realizou nesta terça-feira o sorteio dos grupos do Campeonato Paulista de 2022. O Estadual tem início previsto para 26 de janeiro e será encerrado em 3 de abril. A competição completa 120 anos com mudanças no modelo de transmissão e acordos que contemplam exibições em mais de uma plataforma. Record, YouTube, HBO Max e Estádio TNT Sports vão transmitir os jogos do campeonato no ano que vem.

O Corinthians foi sorteado no Grupo A, com Inter de Limeira, Guarani e Água Santa. O São Paulo caiu no B, que também tem Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo, o Palmeiras integra o C, com Mirassol, Ituano e Botafogo. O time alviverde, depois de seis temporadas seguidas, não caiu na mesma chave do Novorizontino. O Santos está no D, onde também estão Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André. Os times que estão na mesma chave não se enfrentam.

O Paulistão foi lançado oficialmente após o conselho técnico com os 16 times participantes e o sorteio que definiu as chaves na sede da FPF, na zona oeste de São Paulo. O evento, que começou com uma hora de atrasado, foi apresentado por Sabrina Sato, apresentadora da Record, e o influenciador digital Fred, do canal Desempedidos.

Luan, jovem volante do São Paulo, Weverton, goleiro do Palmeiras, Carlos Miguel, goleiro do Corinthians, e Lucas Braga, atacante do Santos, foram os responsáveis por sortearem os grupos.

Weverton falou sobre a possibilidade de ser convocado para a Copa do Mundo em 2022. “Ouvir o hino tocar e representar o seu País são sensações únicas. Busco isso e trabalho para ser convocado pelo Tite”, afirmou o jogador do Palmeiras, que também foi questionado sobre se já se tornou um dos maiores goleiros da história do clube alviverde. “Cravar o nome na história do Palmeiras é meu grande desejo. Agora, ser o maior goleiro da história do Palmeiras é difícil. Tem muitos grandes goleiros que vestiram essa camisa. Meu grande desejo é ser lembrado como mais um grande goleiro que defendeu esse clube”, opinou.

O São Paulo é o atual campeão e busca seu 23º título. O Corinthians é o maior ganhador, com 30 taças. O Palmeiras, vice na última temporada, aparece logo atrás, com 23 troféus. O Santos ganhou o torneio 22 vezes.

O formato de disputa continua o mesmo. A primeira fase terá 12 todas, e os times de um grupo enfrentam todos os demais das outras chaves. Os dois melhores de cada grupo avançam às quartas de final, disputada em jogo único, bem como a semifinal. Apenas a decisão será realizada em partidas de ida e volta. Primeira competição de futebol realizada no Brasil, o Paulistão teve sua primeira edição disputada em 1902.

A bola do Paulistão 2022 será a S11Ecoknit, um modelo ecológico. Segundo a Penalty, fornecedora do material, é a bola mais sustentável do mundo aprovada com certificação máxima pela Fifa. Ela é produzida com elementos como tecido reciclável de quatro garrafas pet e meia e fio biodegradável. Essa bola também estará presente em outros seis estaduais. As tecnologias utilizadas foram discutidas em um convite do comitê de desenvolvimento técnico da Fifa.

MUDANÇAS NA TRANSMISSÃO – Houve mudanças nos direitos de transmissão do maior Estadual do País. Em 2022, a competição não será mais exibida pela Globo, e sim pela Record na TV Aberta, com transmissão simultânea no Play Plus, no canal oficial do Paulistão no YouTube e nas plataformas HBO Max, que faz parte da WarnerMedia e Estádio TNT Sports, além do aplicativo Paulistão Play. Há negociações em curso com outras empresas para a exibição em pay-per-view.

Record e YouTube vão exibir 16 partidas da competição por temporada, sendo um jogo por rodada, incluindo quartas de final e semifinais. As duas partidas da final serão as únicas transmitidas simultaneamente pelas plataformas. HBO Max e Estádio TNT Sports vão mostrar 26 confrontos do campeonato. Serão 24 duelos da primeira fase, além de um jogo das quartas, um da semi e as duas finais.

A FPF diz que no YouTube planeja criar novos modelos de transmissões, com a possibilidade de escolha da narração, estatísticas em tempo real e ângulo “jamais vistos”. A entidade vai centralizar a produção e geração de imagens do Paulistão para todas as transmissões, num modelo seguido pelas principais competições do mundo.

O acordo fechado com a FPF também inclui a exibição das partidas do Paulistão Feminino, Paulistão A2 e Sub-20. A LiveMode foi a empresa responsável por conduzir o processo de negociação de direitos em nome da entidade que comanda o futebol paulista.

Confira os grupos do Paulistão 2022:

GRUPO A: Corinthians, Inter de Limeira, Guarani e Água Santa

GRUPO B: São Paulo, Ferroviária, Novorizontino e São Bernardo

GRUPO C: Palmeiras, Mirassol, Ituano e Botafogo

GRUPO D: Santos, Red Bull Bragantino, Ponte Preta e Santo André