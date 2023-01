Sorteio da Copa do Rei define duelo entre Real Madrid e Barcelona na semifinal

Os rivais Real Madrid e Barcelona vão se enfrentar nas semifinais da Copa do Rei, conforme definido por sorteio realizado nesta segunda-feira, que também estabeleceu o embate entre Athletic Bilbao e Osasuna como a outra partida por vaga nas semifinais. Diferentemente das fases anteriores do torneio, a semi será disputada em jogos de ida e volta.

A rodada de ida seria disputada no início de fevereiro, mas a participação do Real Madrid no Mundial de Clubes fez a Federação Espanhola de Futebol mudar de planos. As primeiras partidas, ainda sem data específica definida, serão encaixadas entre os dias 28 de fevereiro e 2 de março. Já a rodada de volta será disputada entre 4 e 6 de abril, e a final está marcada para o dia 6 de maio, em jogo único no Estádio de La Cartuja, em Sevilha.

Para o Real Madrid, o duelo com o Barcelona em um jogo eliminatório será uma chance de se redimir depois de perder o título da Supercopa da Espanha para o rival. Os dois decidiram a competição no dia 15 de janeiro, e os barcelonistas ergueram a taça depois de vencerem o time merengue por 3 a 1, com gols de Gavi, Lewandowski e Pedri. O único gol madrilenho foi marcado por Benzema.

De acordo com o determinado pelo sorteio, o jogo de ida da semifinal será disputado no Santiago Bernabéu, casa do Real Madrid. A decisão, portanto, será no Camp Nou. A última vez que a Copa do Rei teve El Clássico em um edição foi em 2019, quando o Barça avançou às semifinais ao bater o adversário por 3 a 0, em Madri, após empate por 1 a 1 na Catalunha.