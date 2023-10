Esporte Sorteio da Conmebol define grupo do Brasil no Pré-Olímpico de futebol

A Conmebol definiu, em sorteio realizado nesta sexta-feira, os grupos do Torneio Pré-Olímpico, que será disputado na Venezuela e dará duas vagas aos Jogos de Paris-2024. Bicampeã olímpica, com os títulos conquistados no Rio, em 2016, e em Tóquio, em 2021, a seleção brasileira ficou no Grupo A, ao lado dos anfitriões venezuelanos, da Colômbia, da Bolívia e do Equador. O Grupo B, por sua vez, será formado por Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile e Peru.

A competição será disputada entre 20 de janeiro e 11 de fevereiro, com jogos nas cidades de Caracas, Valência e Barquisimeto. Na primeira fase, as seleções enfrentam todas as demais integrantes de seus respectivos grupos e, ao fim dos confrontos, os dois melhores colocados de cada chave avançam para a disputa de um quadrangular final, que terminará com o primeiro colocado campeão e classificado para Paris-2024. A outra vaga fica com o segundo colocado.

Tanto o Torneio Pré-Olímpico quanto a própria Olimpíada são disputadas por jogadores sub-23. A partir de 23 de outubro, a seleção olímpica do Brasil disputa os Jogos Pan-Americanos de Santiago, no CHile, onde o técnico Ramon Menezes não terá força máxima, já que os clubes não são obrigados a liberar os atletas e as liga nacionais estarão em andamento. De qualquer forma, o grupo terá jogadores que possuem alguma rodagem, caso de Guilherme Biro (Corinthians), Matheus Nascimento (Botafogo) e Gabriel Veron (Porto, ex-Palmeiras).

A última vez que a seleção sub-23 foi a campo foi no dia 7 de setembro, na derrota por 1 a 0 sobre o Marrocos, em partida na qual Ramon teve algumas de suas principais estrelas à disposição, como Marcos Leonardo, do Santos, Vitor Roque, do Athletico-PR, e Andrey Santos, do Nottingham Forest. Estava previsto mais um amistoso com os marroquinos, mas o terremoto que atingiu a nação árabe naquela semana forçou o cancelamento do jogo.