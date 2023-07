Sonho de times brasileiros, Cavani é oficializado pelo Boca Juniors

Horas após o Valencia chegar a um acordo para a rescisão contratual com o atacante Edinson Cavani, o Boca Juniors confirmou os rumores e a chegada do atacante uruguaio como seu novo reforço. Cavani assinará contrato com o clube sul-americano até o fim de 2024 e chega para a disputa da fase de mata-mata da Copa Libertadores.

As inscrições para a fase eliminatória da Libertadores nesta temporada terminam justamente neste sábado (29), às 19h (horário de Brasília). Caso o prazo não seja viável, Cavani poderá ser uma das três trocas de atletas na lista permitida para as quartas de final do torneio, na qual o Boca Juniors poderá enfrentar Atlético-MG ou Palmeiras.

O próximo jogo do Boca Juniors nas oitavas de final da competição acontece na próxima quarta-feira, às 21h, contra o Nacional, do Uruguai. Mesmo que não chegue a tempo de estrear, Cavani poderá estar à disposição para o duelo de volta, marcado para o dia 9 de agosto, em La Bombonera.

Cavani chegou ao Valencia em agosto de 2022 após passagem pelo Manchester United. Foram 28 partidas oficiais e sete gols do atacante uruguaio durante a passagem pelo clube espanhol. O jogador também esteve presente na disputa da última Copa do Mundo do Catar com a seleção uruguaia.

Aos 36 anos, Cavani tinha contrato com o Valencia por mais uma temporada, até a metade de 2024, mas pediu para deixar a equipe pela falta de espaço. O jogador vinha negociando com o Boca Juniors e com o Valencia (pela rescisão) nas últimas semanas.

Nos últimos anos, diversos clubes brasileiros sonharam com a contratação do uruguaio, principalmente após sua saída do PSG, em 2020. Desde então, Corinthians, Flamengo, Botafogo, Grêmio e Palmeiras cogitaram um acerto, que nunca avançou.

Esta será a primeira vez que Cavani disputará a Libertadores. O jogador foi revelado pelo Danubio, do Uruguai, e atuou apenas uma temporada como profissional na América do Sul. De lá, foi vendido para o Palermo e também passou por Napoli e Paris Saint-Germain.