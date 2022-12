Song lembra expulsão contra o Brasil em 1994 e pede disciplina a Camarões

Técnico do Camarões, adversário do Brasil na rodada final do Grupo G da Copa do Mundo, Rigobert Song guarda más lembranças de quando enfrentou a seleção brasileira na época em que era zagueiro. No Mundial de 1994, com apenas 17 anos, foi expulso durante a derrota por 3 a 0 na fase de grupos, após gols marcados por Romário, Bebeto e Márcio Santos. A experiência frustrante, seguida de uma goleada por 6 a 1 para a Rússia e da eliminação da Copa, é usada pelo treinador como exemplo de como não se comportar diante do Brasil, campeão daquela edição.

“Tive a oportunidade de enfrentar o Brasil, que na época já era um dos melhores. Fiz o que podia na partida, tentei me impor de alguma maneira e recebi o cartão vermelho. Isso me deu maturidade, é o que tento transmitir aos meus jogadores porque não quero que eles sejam expulsos. A mensagem que transmito é que eles têm que lutar e realizar esforços em todos os sentidos, principalmente psicologicamente”, comentou o técnico em coletiva de imprensa nesta quinta-feira

“O resultado é importante e sei que meus jogadores são capazes de consegui-lo se eles se concentrarem em aspectos importantes, como a dedicação e compromisso. Muitas vezes perdemos a concentração. Numa partida de alto nível, se isso acontecer, viramos vítimas. Amanhã, corrigiremos nossos erros, seremos disciplinados e comprometidos para ganhar os três pontos”, completou.

Apesar do trauma de 1994, Rigobert Song teve a oportunidade celebrar uma vitória contra a seleção brasileira em 2003, quando Samuel Eto’o marcou o solitário gol do triunfo por 1 a 0 dos camaroneses, na Copa das Confederações. “Estou muito feliz que você tenha mencionado isso. Sim, Camarões já venceu o Brasil antes”, alegrou-se o treinador ao ser questionado sobre o jogo de duas décadas atrás. “Nada está perdido. No futebol, existem realidades diferentes. As zebras acontecem. Tudo é possível”.

Além de usar sua experiência pessoal como jogador para passar a mensagem ao grupo camaronês, Song buscou inspiração em outra seleção africana: Senegal, que avançou do Grupo A para as oitavas de final, fase na qual enfrentará a Inglaterra. Para avançar, Camarões precisa vencer o Brasil, torcer para que a Suíça não vença a Sérvia e se garantir no saldo de gols.

“Sim, Senegal por ser uma motivação. De forma conjunta, representamos nosso continente e é sempre bom saber que a África está bem representada. Estou convencido de que amanhã vocês verão um time diferente porque não temos nada a perder”, afirmou.”Ontem vimos a França com dificuldade. A mesma coisa pode acontecer com o Brasil amanhã. Faremos todo o possível para que consigamos os três pontos. Podemos causar problemas ao Brasil”, concluiu..

O último encontro entre Brasil e Camarões em uma Copa do Mundo foi em 2014. Na ocasião, Neymar, duas vezes, Fred e Fernandinho garantiram uma goleada por 4 a 1 sobre a seleção africana, no Mané Garrincha. O único gol camaronês foi marcado por Matip. Em amistoso de 2020, a seleção camaronesa perdeu por 1 a 0, após sofrer gol anotado por Richarlison.