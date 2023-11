Esporte Son tem três gols anulados por impedimento e Tottenham leva a virada do Aston Villa no Inglês

O Tottenham conheceu neste domingo sua terceira derrota consecutiva no Campeonato Inglês. Jogando em casa, pela 13ª rodada, o time de Ange Postecoglou perdeu por 2 a 1 para o Aston Villa, em um jogo muito movimentado, que teve três gols anulados do sul-coreano Heung-Min Son. A equipe de Londres, que havia começado muito bem o campeonato, amargou o terceiro tropeço de virada, após abrir o placar.

O Aston Villa também faz uma ótima campanha e ultrapassa justamente o Tottenham na tabela. Com 28 pontos, o time agora é quarto colocado. Já os Spurs ficam em quinto, com 26. O Arsenal lidera a competição, com 30.

Tottenham e Aston Villa protagonizaram um confronto bastante equilibrado em Londres. O time da casa saiu na frente aos 22 minutos com bonito gol de Giovani Lo Celso. A cobrança de escanteio passou por todo mundo e o argentino emendou de primeira com um chute forte, que parou no fundo das redes.

O Tottenham empatou ainda no primeiro tempo, mas já nos acréscimos. O brasileiro Douglas Luiz cobrou falta na área e o zagueiro Pau Torres cabeceou para fazer 1 a 1. No segundo tempo, os dois clubes tiveram postura ofensiva e o jogo foi bastante rápido. O time visitante voltou a ficar em vantagem aos 16 minutos. Com jogada trabalhada, de pé em pé, Ollie Watkins dominou no ataque e finalizou rápido para fazer 2 a 1.

Emiliano Martínez fez duas grandes defesas em sequência para evitar novo empate do Tottenham. O Aston Villa quase definiu o jogo, mas parou em defesa de Vicario. Logo depois, Watkins cabeceou para fora e desperdiçou grande chance. Pela terceira vez na partida, Heung-Min Son teve um gol anulado por impedimento na reta final do confronto e o Tottenham não foi capaz de reagir.