Soltedo se desculpa por expulsão em derrota do Santos: ‘Fiz m…, não vai acontecer de novo’

O atacante Yeferson Soteldo fez uma publicação nas redes sociais para se desculpar por ter sido expulso durante a derrota por 2 a 0 do Santos para o América-MG, no domingo, em duelo direto válido pela 22ª rodada do Brasileirão, no Estádio Independência. Advertido com cartão vermelho após ofender o árbitro Leandro Pedro Vuaden, o venezuelano admitiu ter passado do ponto e prometeu à torcida santista que não protagonizará mais cenas como essa.

“Quero pedir desculpas a todos os santistas. Foi um momento em que eu estava muito quente pelo resultado. Agora, estou entrando em noção sobre a m… que fiz. Prometo que não vai acontecer de novo”, escreveu o jogador, que teve de deixar o campo nos acréscimos do segundo tempo, quando a derrota já estava praticamente decretada.

A reclamação de Soteldo veio após Vuaden punir Jean Lucas com um cartão amarelo por falta cometida em Iago Maidana, no meio de campo. “Expulsão com cartão vermelho direto por após receber um cartão amarelo e proferir as seguintes palavras ‘faz tempo que apita só contra nós, ca…, vai se f…'”, relatou Vuaden na súmula da partida.

O técnico Diego Aguirre repreendeu a postura do jogador e lamentou o desfalque para a próxima partida, contra o Cruzeiro, dia 14, após a Data Fifa deste mês. “Agora vamos perder o Soteldo, que é um jogador importante, que vinha de lesão. Tínhamos recuperado ele fisicamente para poder jogar hoje. É lamentável, mas temos que trabalhar esse aspecto psicológico para que não aconteça de novo”, comentou o treinador santista.

Foi a segunda expulsão do venezuelano no Brasileirão. A primeira foi na rodada de estreia, em abril, contra o Grêmio, também por confrontar e ofender o árbitro – Wilton Pereira Sampaio naquela ocasião. Além disso, Soteldo passou um período de mais de um mês afastado do elenco por indisciplina. Após o técnico Paulo Turra e o coordenador técnico Paulo Roberto Falcão deixarem o clube, foi reintegrado por Diego Aguirre.

O atacante fez um ótimo jogo em novo encontro com o Grêmio, no início do segundo turno, há duas semanas, entrando na etapa final e dando duas assistências para ajudar o Santos a vencer os gremistas por 2 a 1, mas sofreu uma entorse no tornozelo e foi desfalque na derrota por 2 a 0 para o Atlético-MG. Recuperou-se ao longo da última semana e foi colocado no segundo tempo diante do América-MG.

O revés no Independência é motivo de muita preocupação para o clube do litoral paulista, 17ª colocado, primeira posição dentro da zona rebaixamento, com 21 pontos. O América entrou em campo como lanterna, mas chegou aos 16 pontos, subiu uma posição e diminuiu para cinco a distância em relação aos santistas. O último lugar agora é do Coritiba, com 14. A degola ainda tem o Vasco em 18º, com 17.