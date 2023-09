Esporte Sobrevivente de incêndio do Ninho do Urubu pega pênalti e Flamengo é campeão brasileiro Sub-20

O Flamengo é campeão brasileiro Sub-20. O título veio depois de disputa de pênaltis contra o Palmeiras nesta quinta-feira, 7, no estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda (RJ). É a segunda vez que os Garotos do Ninho são campeões na categoria. Um dos destaques foi o goleiro Dyogo Alves, de 19 anos, que é sobrevivente do incêndio no Ninho do Urubu, que matou dez jovens da base rubro-negra em 2019. Dyogo pegou um pênalti na disputa decisiva.

“Faz pensar por eles. Todos eles queriam estar aqui. Sei que estão melhor que a gente, sem dúvida. É o propósito de Deus. Naquela hora, ele não queria me levar. Queria me deixar para eu fazer história com a camisa do Mengão”, declarou o goleiro após a partida, dedicando a conquista aos companheiros mortos no incêndio.

O jogo terminou em 0 a 0 no tempo regulamentar. Nos pênaltis, ambos times abriram com gol. Dyogo pegou, com os pés, a penalidade batida por Allan. O Palmeiras ainda teve uma cobrança anulada por uma paradinha e a última e derradeira foi isolada. A disputa terminou em 3 a 2.

VOLTA PARA CASA, RETORNO AO RIO E TITULARIDADE

Dyogo Alves afastou-se do clube após a tragédia e retornou para Fortaleza, onde a família vive. Em 2021, porém, o goleiro voltou para o Rio de Janeiro e assinou contrato com o Flamengo. O vínculo vai até 2024.

Até pouco tempo, o titular da equipe sub-20 do Flamengo era Kauan Santos. O goleiro de 20 anos, contudo, foi negociado com o Eintracht Frankfurt, da Alemanha, por R$ 1,6 milhões. Dyogo, então, retomou a meta. “É fruto do meu trabalho. Se o Kauan não fosse vendido, iria estar aqui. Acabou indo para algo melhor na carreira dele. Esse título dedico a ele, dedico a minha família, que está lá em Fortaleza”, comemorou.

O volante Rayan Lucas também é sobrevivente do incêndio. Ele entrou durante a partida no time. A primeira conquista do Campeonato Brasileiro Sub-20 do Flamengo foi justamente no ano do incênido, em 2019, quando bateu também o Palmeiras.

MELHOR CAMPANHA E VAGA NA LIBERTADORES

Os Garotos do Ninho chegaram na final após liderarem o Grupo A na primeira fase do Brasileirão Sub-20, com sete vitórias e duas derrotas, somando 21 pontos. Com a melhor campanha, o time rubro-negro eliminou o Athletico-PR nas quartas de final, perdendo o jogo de ida por 2 a 1 e vencendo o da volta por 4 a 1.

Na semifinal, o time bateu o Santos nos dois jogos e garantiu a vaga na decisão. Com o resultado, o Flamengo se sagrou bicampeão do Brasileirão Sub-20, o 24º título do futebol de base nesta temporada. A conquista também garante ao clube a vaga na Libertadores Sub-20 2024.