Sobrecarga muscular faz Modric desfalcar o Real no Espanhol e Liga dos Campeões

Uma sobrecarga no quadril vai tirar o meia Luka Modric de ação por pelo menos dez dias. Essa é a previsão inicial do Real Madrid de acordo com o jornal Marca. O prazo foi dado pelo departamento médico após avaliar as condições do jogador que retornou ao clube após defender a Croácia nas duas rodadas finais da fase de grupos da Liga dos Campeões.

A notícia foi divulgada nesta quarta após treinamento dos atletas. Os testes determinaram que o camisa dez vai precisar de uma pausa para reunir novamente condições de jogo.

Por esse diagnóstico, o jogador é desfalque certo para a partida deste domingo contra o Osasuña, pelo Campeonato Espanhol. Modric também fica fora do duelo do próximo final de semana, contra o Getafe, marcado para o dia 8 de outubro (sábado).

O problema também leva o Real Madrid a perder o atleta em compromisso da Liga dos Campeões. O croata não enfrenta o Shaktar, na próxima quarta (4/10). A expectativa dos médicos é que Modric possa estar em campo no confronto da quarta rodada da fase de grupos, novamente contra o time ucraniano, que vai ser disputado no dia 11 de outubro(terça-feira), fora de casa.

Líder do Campeonato Espanhol com 18 pontos, o Real Madrid é o único time que ostenta o aproveitamento de 100% na competição. O rival Barcelona vem logo atrás na classificação com cinco vitórias, um empate e dois pontos a menos. O clássico entre as duas equipes está marcado para o dia 15 de outubro, no Santiago Bernabéu.