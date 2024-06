Esporte Sob vaias e com confusão no fim, Fluminense leva virada do Atlético-GO e entra na zona de queda

A má fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro não passa. As vaias da torcida durante boa parte do jogo resumiram a atuação do time na derrota por 2 a 1, de virada, para o Atlético-GO, na noite deste sábado, no Maracanã, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro. O gol da vitória do time goiano foi marcado aos 49 minutos do segundo tempo, com Zuleta.

Os jogadores ainda viram os torcedores protestarem com gritos de “time sem vergonha” e o técnico Fernando Diniz foi hostilizado de forma incisiva, principalmente depois que o time sofreu o empate aos 26 minutos do segundo tempo com um golaço marcado por Luiz Fernando.

Na arquibancada, a torcida exibia uma faixa com os seguintes dizeres: “Jogador honre a camisa, respeite nossa tradição”. Enquanto isso, o Atlético-GO pressionava, aproveitando o desgaste físico do time do Fluminense e acabou marcando o segundo gol aos 49 minutos.

Após o gol da vitória do time goiano, o zagueiro Felipe Melo, que estava no banco de reservas, se envolveu em confusão com membros da comissão técnica adversária e acabou expulso. Ele jogou o assessor de imprensa do time goiano ao chão com forte empurrão. O clima ficou ainda mais tenso.

O Fluminense vive situação complicada na tabela. Com apenas uma vitória em nove rodadas, tem seis pontos, na 17ª colocação, e agora está na zona de rebaixamento. O Atlético-GO deixa o Z-4, pulando para a 13ª posição, com oito.

Se pensava que teria vida fácil em campo, o Fluminense se enganou. O primeiro tempo foi amarrado, com o sistema de marcação do Atlético-GO não dando espaços para os jogadores do time carioca, que abusaram do número excessivo de erros de passes.

Diante da morosidade e da falta de objetividade da equipe carioca, a torcida ensaiou alguns protestos e passou a vaiar antes mesmo dos 30 minutos do primeiro tempo.

As vaias acordaram o time e principalmente o meia Paulo Henrique Ganso, que passou a comandar as ações no Fluminense. Primeiro ele deu bom passe em profundidade para Cano, que avançou e bateu cruzado por cima do gol. O lance animou a torcida e o time que passou a pressionar o visitante e abriu o placar aos 40, justamente com gol do meia. Gabriel Baralhas saiu jogando errado, a bola caiu no pé de Paulo Henrique Ganso, que bateu de fora da área acertando o ângulo direito do goleiro Ronaldo.

O segundo tempo começou com os dois times apresentando outra postura do que apresentaram no início da etapa inicial. Antes dos dez minutos, tanto Fluminense, quanto Atlético-GO tiveram uma chance cada de marcar.

Os goianos se mostravam mais conscientes em campo e chegavam com facilidade no ataque por causa dos espaços dados pelo Fluminense. O time carioca quando criava, esbarrava na falta de pontaria de seus atacantes, principalmente Keno, que desperdiçou grande chance de ampliar, batendo por cima do gol de Ronaldo.

O castigo do gol perdido veio aos 26 minutos. Shaylon cobrou escanteio, Lima desviou de cabeça para a entrada da grande área e Luiz Fernando pegou de primeira para acertar no ângulo de Fábio, marcando um golaço.

Após o gol de empate, o protesto da torcida cresceu, revoltada com novo tropeço em casa. A torcida vaiava bastante e viu o rival goiano marcar o segundo gol. Após rebote de Fábio, Zuleta entrou em velocidade e estufou as redes.

Pela décima rodada do Brasileirão, o Fluminense entra em campo na quarta-feira diante do Cruzeiro, no Mineirão, às 21h30. O Atlético-GO, no mesmo dia, recebe o Criciúma às 19h.

FICHA TÉCNICA

FLUMINENSE 1 X 2 ATLÉTICO-GO

FLUMINENSE – Fábio; Samuel Xavier (Renato Augusto), Marlon, Felipe Melo (Manoel) e Marcelo (Diogo Barbosa); Lima, Alexsander (John Kennedy) e Paulo Henrique Ganso; Keno (Isaac), Marquinhos e Cano. Técnico: Fernando Diniz.

ATLÉTICO-GO – Ronaldo; Maguinho, Adriano Martins, Pedro Henrique e Alejo Cruz; Lucas Kal, Gabriel Baralhas (Max), Rhaldney e Shaylon; Luiz Fernando (Zuleta) e Emiliano Rodríguez (Derek). Técnico: Jair Ventura.

GOLS – Paulo Henrique Ganso, aos 40 minutos do primeiro tempo; Luiz Fernando, aos 26, e Zuleta, aos 49 do segundo.

CARTÕES AMARELOS – Marlon, Samuel Xavier e Paulo Henrique Ganso (Fluminense); Adriano Martins (Atlético-GO).

CARTÃO VERMELHO – Felipe Melo (Fluminense).

ÁRBITRO – Gustavo Ervino Bauermann (SC).

RENDA – R$ 769.255,00.

PÚBLICO – 13.446 pagantes.

LOCAL – Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ).