Sob olhar atento de Ronaldo, Cruzeiro supera URT por 3 a 0 em estreia no Mineiro

A estreia do Cruzeiro na temporada foi promissora. Na tarde desta quarta-feira, recebeu a URT pelo Campeonato Mineiro e venceu por 3 a 0, com gols de Thiago, Felipe Machado e Edu. A partida realizada no Independência, em Belo Horizonte (MG), foi acompanhada de perto pelo ex-jogador Ronaldo, agora acionista majoritário do clube.

O Cruzeiro deixou o torcedor empolgado com futebol ofensivo e vitória contundente. Os três gols saíram de forma parecida, com cruzamentos das laterais e bom posicionamento dos atacantes. João Paulo foi um dos principais jogadores, com duas assistências. Após a saída do ídolo Fábio, Denivys foi titular. Destaque na Copa São Paulo de Futebol Júnior, fez duas grandes defesas, apesar de os lances terem sido invalidados por impedimentos.

Com grande apoio da torcida, o Cruzeiro dominou as ações do primeiro tempo. O único lance da URT foi em um cabeçada dentro da área de Daniel Passira. A bola ficou viva na pequena área, mas a defesa afastou.

Os mandantes criaram com Machado, Giovanni, entre outros. No final, aumentou a pressão e quase marcou com João Paulo, mas o goleiro Gustavo fez grande defesa. Mas, aos 41 minutos, o placar foi aberto com Thiago, que esticou todo dentro da área para completar cruzamento.

No segundo tempo, o Cruzeiro manteve o ritmo e ampliou rápido, aos 10. João Paulo cruzou na marca do pênalti e Machado se adiantou ao marcador para finalizar de primeira. O terceiro gol veio dos pés de Edu. Logo depois de entrar, ele assustou, mas seu chute parou no goleiro.

Aos 25, porém, em novo cruzamento de João Paulo, Edu deu um carrinho no ar para marcar. Apesar de mais algumas chances para os dois times, o placar não se alterou mais.

Agora com três pontos, o Cruzeiro volta a campo no domingo, às 11h, quando visita o Athletic, no estádio Joaquim Portugal, em São João del Rei. No mesmo dia, às 16h, a URT recebe a Caldense no estádio Zama Maciel, em Patos de Minas.