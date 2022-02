Sob o olhar de Roger Machado, Grêmio sofre a primeira derrota no Gauchão

O técnico Roger Machado, contratado na última segunda-feira em substituição a Vagner Mancini, viu nesta quarta-feira que terá bastante trabalho no comando do Grêmio. Ele acompanhou das cabines da Arena União, na cidade de Frederico Westphalen, a derrota da equipe, por 3 a 1, para o União Frederiquense, pela sétima rodada do Campeonato Gaúcho.

Esta foi a primeira derrota do Grêmio, comandado por Cesar Lopes, técnico do time sub-21, na competição. Com o resultado, o time estaciona nos 14 pontos. Os gols foram de Jander, Eliomar e Laion. Elias descontou para o Grêmio.

A estreia do técnico Roger Machado ocorrerá no sábado, contra o São Luiz, na Arena, às 16h30, pela oitava rodada do Campeonato Gaúcho.

O União Frederiquense, que vinha de duas derrotas seguidas (Aimoré e São Luiz), dá uma respirada na competição e, com sete pontos, se distancia momentaneamente da zona do rebaixamento. A equipe volta a campo no sábado diante do Guarany de Bagé, no estádio Estrela D’ Alva, em Bagé.

O primeiro tempo foi movimentado. No começo, logo aos nove minutos, o Grêmio reclamou pênalti em toque de mão da defesa do União, mas a arbitragem mandou a partida seguir. O time da casa abriu o placar aos 24 minutos, quando após escanteio, Cleiton cabeceou para o meio da área e Jander completou de cabeça.

A reação do Grêmio foi imediata. Aos 26 minutos, Janderson foi derrubado na área e a arbitragem assinalou pênalti. Elias cobrou e empatou a partida. O União Frederiquense esteve melhor na parte final, chegou a marcar o segundo, mas Deivison estava impedido e o gol foi anulado.

Logo no primeiro minuto do segundo tempo, o União ficou em vantagem. Na primeira chegada, Marquinhos chutou cruzado e Eliomar desviou para o gol. Apesar da pressão gremista, foi o União quem chegou ao gol de novo. Aos 23 minutos, Laion aproveitou cruzamento de Joãozinho pela direita para marcar. No final, o Grêmio pressionou para tentar diminuir o placar, mas não conseguiu o objetivo. E deu adeus à série invicta no Gauchão.