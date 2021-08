Sob forte chuva, Vasco supera Vitória e fica a dois pontos do G-4 da Série B

O Vasco não só precisou superar o Vitória, na noite deste sábado, como também a forte chuva que caiu em Salvador e as poças d’água no gramado do Barradão para marcar mais três pontos na Série B do Campeonato Brasileiro. Com gol de Sarrafiore, venceu a equipe da casa por 1 a 0, pela 16.ª rodada.

O resultado deixou o time do técnico Lisca na sétima colocação, com 25 pontos, a dois pontos do G-4 – a zona de acesso à primeira divisão. O Vitória, por outro lado, entrou na zona de rebaixamento, com apenas 13 pontos.

Aos 19 minutos do primeiro tempo, diante das condições impraticáveis do gramado, o árbitro gaúcho Leandro Pedro Vuaden paralisou o jogo por 58 minutos. Vuaden, após consulta com os capitães, liberou o jogo, mas o gramado seguiu com grandes poças d’água. A bola pouco rolou no Barradão.

Antes da paralisação, aos 13 minutos, o Vasco abriu o marcador em cabeçada de Sarrafiore que, livre, aproveitou escanteio batido por Zeca.

No segundo tempo, o Vitória assustou logo aos 2 minutos. Marcinho soltou o pé e fez Vanderlei trabalhar. O jogo, porém, voltou a ficar impraticável. As poças atrapalharam os dois times. Voltou a chover forte no final da partida. Ainda assim, o Vasco quase ampliou. Aos 37 minutos, Andrey bateu forte da entrada da área, e Lucas Arcanjo fez grande defesa. Antes do apito final, Marcelo Alves, do Vitória, foi expulso ao colocar a mão na bola.

Na 17.ª rodada, o Vitória terá confronto direto diante do Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte, na quarta-feira (11), às 19 horas. Na terça (10), às 21h30, o Vasco receberá o Vila Nova em São Januário, no Rio de Janeiro.

FICHA TÉCNICA:

VITÓRIA 0 x 1 VASCO

VITÓRIA – Lucas Arcanjo; Van, Marcelo, Wallace e Roberto; Pablo, Fernando Neto (Eduardo), Guilherme Santos (Eron) e Bruno Oliveira (Vico); Samuel (Samuel Granada) e Marcinho (David). Técnico: Ricardo Amadeu (interino).

VASCO – Vanderlei; Léo Matos, Miranda, Leandro Castán e Zeca; Rômulo, Juninho (Andrey) e Sarrafiore (MT); Morato, Léo Jabá e Germán Cano (Cayo Tenório). Técnico: Lisca.

GOL – Sarrafiore, aos 13 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS Wallace, Samuel Granada e Eron (Vitória); Juninho, Cano e Léo Matos (Vasco).

CARTÃO VERMELHO – Marcelo Alves (Vitória)

ÁRBITRO – Leandro Pedro Vuaden (RS).

RENDA e PÚBLICO – Jogo com portões fechados.

LOCAL – Barradão, em Salvador (BA).