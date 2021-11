Esporte Soares perde mais uma e fica perto da queda no ATP Finals; Djokovic avança

O brasileiro Bruno Soares se complicou na busca por uma vaga nas semifinais do ATP Finals, em Turim, na Itália. Ele e o escocês Jamie Murray sofreram a segunda derrota nesta quarta-feira e ficaram perto da queda ainda na fase de grupos. A dupla pode ser eliminada ainda nesta quarta, dependendo de uma combinação de resultados.

Soares e Murray, cabeças de chave número 7 do torneio que encerra a temporada, foram superados pelos colombianos Robert Farah e Juan Sebastian Cabal, cabeças cinco, por 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 6/4. Na estreia, eles já haviam perdido para o americano Rajeev Ram e para o britânico Joe Salisbury por 2 a 0.

Ainda sem vencer sets no torneio, que reúne as oito melhores duplas da temporada, Soares e Murray têm chances remotas de avançar às semifinais. Se os franceses Pierre-Hugues Herbert e Nicolas Mahut vencerem uma parcial contra Ram e Salisbury, ainda nesta quarta, a parceria do brasileiro não terá mais chances de classificação.

Mesmo se forem eliminados, Soares e Murray ainda vão cumprir tabela contra Herbert e Mahut na rodada final do grupo, na sexta-feira. Seria a última partida do tenista brasileiro na temporada 2021.

Pelo torneio de simples em Turim, Novak Djokovic venceu a segunda e se garantiu na semifinal. O sérvio superou nesta quarta o russo Andrey Rublev por 6/3 e 6/2. Foi a 10ª vez que o número 1 do mundo se classificou para a semifinal do torneio que encerra a temporada. Dono de cinco títulos, ele busca igualar o recorde de seis taças, do suíço Roger Federer.

Antes da semifinal, Djokovic terá mais um jogo em seu grupo. Ele enfrentará o britânico Cameron Norrie, substituto do grego Stefanos Tsitsipas, que abandonou o torneio por problemas físicos. Trata-se do segundo tenista a deixar a competição devido a lesão. Na terça foi a vez do italiano Matteo Berrettini.