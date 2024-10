Slot pede foco ao Liverpool diante do Bologna na Liga dos Campeões: ‘Não aceito mediocridade’

Diante do bom início de temporada em seu começo de trabalho no Liverpool, o técnico holandês Arne Slot mandou um recado para seus comandados visando o jogo desta quarta-feira, diante do Bologna, segunda rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões: “Não vai aceitar mediocridade” em campo.

O discurso do treinador é para frear a empolgação pelo favoritismo que vem sendo direcionado a sua equipe, principalmente pelo retrospecto atual: em oito jogos, o time inglês obteve sete vitórias e apenas uma derrota somando todas as competições. O único revés aconteceu no dia 14 de setembro, no 1 a 0 para o Nottingham Forest, pelo Inglês.

“O Bologna é uma equipe difícil de ser superada. É um adversário que marca o campo todo. Não quero que o nosso adversário seja subestimado. Vamos ter que entrar focados”, afirmou o treinador.

O Liverpool estreou no principal torneio europeu de clubes conseguindo um resultado expressivo ao vencer o Milan por 3 a 1, na casa do rival. “Nós como equipe, se temos qualidade, não podemos aceitar mediocridade”, afirmou o comandante em entrevista coletiva.

Em busca da segunda vitória seguida na Liga, o Liverpool vem surpreendendo também no Campeonato Inglês. Com o triunfo no fim de semana de 2 a 1 sobre o Wolverhampton, o time vermelho ultrapassou o Manchester City na classificação e ostenta a liderança isolada do torneio com 15 pontos.