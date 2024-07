Skatista Gabi Mazetto se emociona em chegada a Paris após adiar sonho olímpico para ser mãe

A skatista Gabi Mazetto, da modalidade Street, não escondia sua alegria após chegar a Paris para realizar o sonho olímpico. A atleta estava bem na corrida por vaga para os Jogos de Tóquio, disputados em 2021, mas teve de mudar os planos para ser mãe.

Agora, aos 26 anos, Gabi Mazetto chega na França confiante em bons resultados. Ela desembarcou no Aeroporto de Orly ao lado dos também brasileiros Pâmela Rosa, Giovanni Vianna e Felipe Gustavo e foram diretamente para a Vila Olímpica.

“Como eu sempre disse, era um sonho de criança. Tóquio foi difícil, porque era uma mistura de emoções, porque eu tinha acabado de ter a minha filha (Liz nasceu três dias após a abertura dos Jogos) e sentia que eu tinha oportunidade de estar lá, eu tinha potencial. E agora estou realizando esse sonho, porque eu fiz por onde e essa vaga é minha”, celebrou Gabi, revelando que chorou muito durante o voo e se segurando para não chorar novamente.

A vaga para Paris-2024 veio no Pré-Olímpico de Skate Vertical, em junho deste ano, na Hungria. “Eu participei de outras missões, como os Jogos Sul-Americanos, mas nada como os Jogos Olímpicos. Eu só quero dizer para todo mundo que não desistam dos seus sonhos, não importa o que aconteça, corram atrás que uma hora acontece”, afirmou, entusiasmada.

“É um caminho difícil, longo, mas no final tudo vai dar certo. Agora, eu sou uma atleta olímpica, graças ao meu esforço e às pessoas que estão ao meu lado e sempre acreditaram em mim”, comentou. A estreia olímpica ocorre no próximo dia 28 (domingo).

Assim como Gabi, Pâmela Rosa também estava eufórica. “É muito emocionante até para mim também. A Gabi estava com a gente no começo, quando descobrimos que o skate seria olímpico. Por conta de coisas pessoais, ela não pôde estar presente com a gente. Agora é uma felicidade imensa nossa”, disse a amiga. “É uma emoção muito grande. Fico feliz de poder fazer parte disso”, afirmou a bicampeã mundial.