Sinner vence o ATP 500 de Roterdã e continua invicto no circuito

Jannik Sinner segue sem saber o que é derrota. Neste domingo, em Roterdã, o italiano derrotou o australiano Alex de Minaur por 2 sets a zero, com parciais de 7/5 e 6/4, conquistando seu primeiro troféu do ATP 500 um ano depois de ser vice-campeão. Sinner alcança a marca de 12 vitórias em 2024, vencendo 15 partidas consecutivas, e aumentou seu recorde pessoal contra De Minaur para 7-0.

A partida começou tensa, com o jogadores trocando golpes no fundo da quadra. Porém, com 2 a 2, Sinner criou o primeiro break point da final ao trabalhar seu backhand em um longo rali para, por fim, passar por um nervoso De Minaur. O australiano cometeu erros não forçados e teve o saque quebrado, mas lutou bastante para salvar quatro set points e teve a chance de quebrar o saque de volta. Sinner conseguiu igualar, mas perdeu a vantagem na sequência e teve de disputar um rali de 34 trocas de bola, no principal momento do jogo.

No final, prevaleceu o talento e o momento de Sinner, que conseguiu 23 winners e se recuperou de desperdiçar uma vantagem de break em ambos os sets para conquistar sua 15ª vitória consecutiva em alto nível após 2h05 de partida. Desde agosto do ano passado, ele conquistou cinco troféus, incluindo o Aberto da Austrália, sua primeira vitória em um Grand Slam.

Com o título, o italiano ultrapassará imediatamente Medvedev e se tornará o número três do mundo amanhã. Nenhum tenista italiano jamais esteve tão alto no ranking. Os que estão à sua frente são o sérvio Novak Djokovic (nº 1) e o espanhol Carlos Alcaraz (nº 2). Alcaraz não vence um torneio desde julho passado, quando chegou à final de Wimbledon contra Djokovic. Em três dos últimos quatro confrontos contra o sérvio, Sinner venceu, incluindo uma vitória na semifinal em Melbourne.