Sinner, Alcaraz e Medvedev confirmam favoritismo e passam pela 1ª rodada no US Open - O Liberal

Esporte Sinner, Alcaraz e Medvedev confirmam favoritismo e passam pela 1ª rodada no US Open

Favoritos venceram na primeira rodada do US Open disputada nesta terça-feira em Nova York. O italiano Jannik Sinner, o espanhol Carlos Alcaraz e o russo Danill Medvedev estrearam com vitória no último Grand Slam do ano e passaram para a segunda rodada.

Atual número 1 do mundo, Sinner perdeu o primeiro set para o americano Mackenzie McDonald por 6/2, mas depois não deu mais chances para o adversário e venceu as três parciais seguintes por 6/2, 6/1 e 6/2.

Alcaraz, terceiro do mundo, deu a impressão de que venceria tranquilamente o australiano Li Tu, ao marcar 6/2 no primeiro set, mas o jogo do espanhol não fluiu no segundo set. Na 186ª posição no ranking mundial, Li Tu aproveitou para vencer a parcial e empatar a parcial em 6/4.

O terceiro set foi equilibrado até o sexto game. Depois só deu Alcaraz, com direito a duas quebras de saque: 6/3 para o espanhol. A quarta parcial foi toda de Alcaraz, que abriu 5/0, com direito a duas quebras de saque. No final fechou o set e a partida com 6/1.

Medvedev, quinto do ranking mundial, também cedeu um set para o sérvio Dusan Lajovic, mas manteve forte ritmo nos dois sets finais para marcar 6/3, 3/6, 6/3 e 6/1.

Já o australiano Alex Minaur, décimo do mundo, teve maiores dificuldades para eliminar o americano Marcos Giron também em quatro sets bastante disputados: 6/3, 6/4, 5/7 e 6/4.

Sétimo colocado no ranking, o polonês Hubert Hurkacz teve de suar os três sets para bater o casaque vindo do qualifying Timofey Skatov por 6/3, 7/6 (7/4) e 7/6 (7/3).

AUSTRALIANO BATE 11º CABEÇA DE CHAVE

Thanasi Kokkinakis, 86º do ranking mundial, venceu o grego Stéfanos Tstitsipas por 3 sets a 1, parciais de 7/6 (7/5), 4/6, 6/3 e 7/5, e avançou à segunda rodada do US Open.

Décimo primeiro do mundo, Tsitsipas vive uma fase ruim. Durante a temporada norte-americana de quadra dura, ele conseguiu apenas uma vitória em três torneios: os Masters 1000 de Montreal e Cincinnati e o US Open.