Sindicato ameaça GP de Mônaco e Roland Garros em protestos contra reforma da previdência

Duas grandes agendas esportivas da França estão ameaçadas pelo cenário político efervescente no país: o Grand Slam de Roland Garros, no Tênis, e o GP de Mônaco de Fórmula 1. A Confederação Geral do Trabalho (CGT), um dos maiores sindicatos locais, ameaçou, em nota à imprensa, interferir nas competições caso o presidente Emmanuel Macron não revogue a reforma da previdência aprovada no senado em março.

O comunicado cita diretamente não só os eventos do esporte como também os festivais de Cannes, referência no cinema, e Avignon, de artes e o mais antigo existente na França. “Macron prometeu 100 dias para apaziguar, nós prometemos a ele 100 dias de raiva”, escreveu a confederação, em referência aos “100 dias de trabalho para colocar o país de pé” de Macron.

“Em maio, o festival de cinema de Cannes, o Grande Prêmio de Mônaco, o torneio de Roland Garros e o festival de Avignon podem acabar no escuro!”, diz a nota.

Essa não seria a primeira vez que Roland Garros sofreria interrupção por protestos ou reivindicações. Em 2022, um ativista ambiental invadiu a semifinal entre Cásper Ruud e Marin Cilic e se amarrou à rede. O motivo era alertar sobre o relatório de mudanças climáticas divulgado pela ONU na época, que indicava um aumento “alarmante” de efeitos prejudiciais ao planeta.

A Fórmula 1 também já foi atingida por eventos do tipo, mas não em Mônaco. Em 2003, o polêmico padre irlandês Cornelius Horan entrou no circuito de Silverstone durante o GP da Grã-Bretanha com uma bíblia na mão – e, um ano depois, segurou Vanderlei Cordeiro de Lima na Maratona da Olimpíada de Atenas. Na ocasião, Rubens Barrichello venceu a corrida, que não foi interrompida, mas teve a entrada do carro de segurança no momento.

De momento, não há quaisquer manifestações da Federação Internacional de Automobilismo (FIA) ou da Federação Francesa de Tênis (FFT) sobre as ameaças do sindicato. Macron também não reagiu às possíveis interferências. O fim de semana do GP de Mônaco começa em 26 de maio e Roland Garros no dia 28.