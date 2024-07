Simone Biles vence seletiva e se classifica para os Jogos de Paris-2024: ‘Sabia que voltaria’

A estrela de Simone Biles voltou a brilhar. A ginasta venceu a seletiva dos Estados Unidos e confirmou a sua presença nos Jogos Olímpicos de Paris-2024. Ela se junta ao time americano ao lado de Jordan Chiles, Sunisa Lee, Jade Carey e Hezly Rivera.

Feliz pelo desempenho a multimedalhista olímpica fez um desabafo, disse que estava realizando um sonho, e comemorou muito o seu retorno a uma competição como os Jogos Olímpicos.

“Eu sabia que não tinha terminado em Tóquio. Eu só tinha que voltar a treinar e confiar no processo de treinamento. Eu sabia que estaria de volta” festejou a atleta medalha de ouro em 2016″, nos Jogos do Rio.

O tom do discurso de Biles tem relação direta com drama que ela precisou enfrentar em plena Olimpíada de Tóquio, realizada em 2021. A ginasta abandonou a competição para cuidar da sua saúde mental.

Biles venceu a competição individual geral da seletiva ao obter um total de 117.225. Sunisa Lee ficou com a segunda colocação ao contabilizar 111.675 e Jordan Chiles terminou em terceiro lugar com 111.425.

As competições de ginástica em Paris vão ter início no dia 28 de julho e, pela programação do evento, as disputas vão até o dia 10 de agosto.