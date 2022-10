Simona Halep é suspensa por doping e se defende: ‘A verdade vai aparecer’

A tenista Simona Halep, ex-número 1 do mundo e atual nona colocada do ranking da WTA, foi suspensa preventivamente pela Agência Internacional de Integridade do Tênis por doping, conforme anunciado pela entidade nesta sexta-feira. A suspensão foi determinada após o exame coletado durante a disputa do US Open indicar que a romena de 31 anos fez uso da substância proibida Roxadustat. Em comunicado publicado em suas redes sociais, ela negou que tenha feito o uso da substância.

“Hoje começa o jogo mais difícil da minha vida: uma luta pela verdade. Fui notificada de que testei positivo para uma substância chamada Roxadustat em uma quantidade extremamente baixa, o que foi o maior choque da minha vida. Durante toda a minha carreira, a ideia de trapacear sequer passou pela minha cabeça, pois é totalmente contrária aos meus valores”, escreveu.

“Encarando essa situação tão injusta, sinto-me completamente confusa e traída. Vou lutar até o fim para provar que nunca usei sabidamente nenhuma substância proibida. Tenho fé que cedo ou tarde a verdade vai aparecer. Não é sobre títulos ou dinheiro, é sobre honra e sobre amor à história que desenvolvi no tênis nos últimos 25 anos”, concluiu.

Halep foi eliminada do major americano, no qual entrou como cabeça de chave número 7 ainda na primeira rodada, derrotada pela ucraniana Daria Snigur. Na atual temporada, conquistou dois títulos. Campeã do WTA 250 de Melbourne em janeiro, voltou a erguer uma taça no WTA 1000 de Toronto, em agosto, quando venceu a brasileira Beatriz Haddad Maia na grande final.

O US Open foi o último torneio do qual Halep participou. Após a disputa, em setembro, anunciou que tiraria o resto da temporada para se recuperar de uma cirurgia que fez no nariz para melhorar a respiração. Um dos principais nomes do tênis nos últimos anos, a romena alcançou o posto de número 1 do mundo em 2017 e tem dois títulos de Grand Slams. Foi campeã de Wimbledon em 2019 e de Roland Garros em 2018.