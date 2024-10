Simeone defende punição a jogadores que provocam os torcedores nos estádios

A confusão que marcou o clássico entre Atlético de Madrid e Real Madrid no domingo, foi assunto na entrevista coletiva concedida pelo técnico Diego Simeone nesta terça-feira, em Lisboa. O argentino defendeu a punição para jogadores que provocam os torcedores nos estádios.

Ele manteve a sua opinião sobre o tema e disse que suas declarações foram distorcidas após o jogo de Madri, válido pelo Campeonato Espanhol, e que terminou empatado em 1 a 1.

“Não mudo absolutamente nada do que disse. Já tinha falado que rejeitava a violência e também os agressores, mas distorceram tudo e levaram para onde quiseram. Tem que ter uma punição a quem provoca. A sociedade de hoje está muito sensível e precisamos de firmeza”, afirmou técnico do Atlético de Madrid.

Na partida entre os dois gigantes de Madri, torcedores atleticanos começaram a jogar objetos no gol de Courtois logo após os visitantes movimentarem o placar em bela finalização do brasileiro Militão. Em função da ação da torcida, o goleiro da equipe merengue chamou o juiz e a partida ficou paralisada por cerca de 20 minutos.

As declarações do comandante de que os atletas devem ser “responsabilizados” e que devem “pegar leve enquanto comemoram” não pegaram bem para o comandante que conversou com os jornalistas em Lisboa.Simeone defendeu também a punição ao torcedor que provocou toda a paralisação. “O clube (Atlético) está trabalhando nisso. Temos que tirar esses torcedores dos estádios porque não precisamos de pessoas assim”.

O Atlético de Madrid está em Portugal para o confronto desta quarta-feira pela segunda rodada da Liga dos Campeões. Na estreia, o time espanhol derrotou o RB Leipzig por 2 a 1. O Benfica também busca o seu segundo triunfo seguido após superar o Estrela Vermelha pelo mesmo placar.