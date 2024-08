Sifan Hassan vence maratona com recorde olímpico em Paris e repete feito de Zatopek de 72 anos

Sifan Hassan, da Holanda, emparelhou e se chocou com Tigst Assefa a cerca de 150 metros da linha de chegada da maratona neste domingo dos Jogos Olímpicos de Paris. Acelerando de maneira incrível após 42 km correndo, ela conseguiu deixar a rival para trás e completou a prova em 2min22s55.

Além de quebrar o recorde olímpico, Hassan repetiu o feito do checo Emil Zatopek, único atleta na história que havia conquistado medalhas nos 5.000m, 10.000m e maratona na mesma edição olímpica, nos Jogos de Helsinque-1952.

Além de vencer a prova deste domingo, a holandesa foi a terceira colocada nos 5.000m e 10.000m na pista do Stade de France. Aos 31 anos, ela não venceu em Paris as três provas como Zatopek fez na Finlândia há 72 anos, mas já tem medalhas de ouro nessas distâncias, já que foi campeã nos Jogos de Tóquio, em 2021, nos 5.000 m e nos 10.000 m, além de ter conquistado o bronze nos 1.500m.

Assefa, da Etiópia, chegou três segundos atrás de Hassan e ficou a medalha de prata, e a queniana Hellen Obiri fez o melhor tempo de sua carreira, 2min23s10, e conquistou o bronze. Campeã no Japão, Peres Jepchirchir, do Quênia, terminou na 15ª posição. O Brasil não contou com representantes na prova.

Rompendo uma tradição, a maratona feminina encerrou a programação do atletismo no último dia da Olimpíada no lugar da prova masculina. As mulheres começaram a disputar a maratona olímpica em Los Angeles-1984, 88 anos depois de o grego Spiridon Louis vencer a primeira maratona olímpica.