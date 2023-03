Show de 82 pontos de Irving e Doncic dá vitória aos Mavericks sobre os 76ers

Os primeiros jogos de Kyrie Irving e Luka Doncic lado a lado no Dallas Mavericks foram de frustração, mas a dupla sinalizou nesta quinta-feira que está pronta para corresponder às expectativas. Após uma vitória e quatro derrotas, os novos parceiros combinaram 82 pontos para o Dallas Mavericks durante a vitória por 133 a 126 sobre o Philadelphia 76ers, no American Airlines Center.

“Luka estava pronto para festa”, disse Irving. “Eu estava pronto para a festa também, nesta noite. Foi um desses jogos que em que nós temos desempenhos especiais. Eu sou totalmente grato que o trabalhou funcionou porque poderia ter acontecido de outra forma”, completou.

Com 40 pontos, Irving teve sua melhor pontuação desde que trocou o Brooklyn Nets pelos Mavericks no meio de fevereiro. Doncic, por sua vez, somou 42, seu número mais alto desde que o novo colega desembarca em Dallas. O esloveno ainda saiu de quadra com um “double-double”, pois contribuiu com 12 assistências para os companheiros.

Foi a primeira vez na história que dois jogadores da franquia do Texas marcam pelo menos 40 ponto cada em um mesmo jogo. Levando em conta o histórico de todas as equipes, eles são apenas a quinta dupla do mesmo time a atingir tal marca nos últimos 30 anos da NBA. Os Mavericks estão em sexto lugar na Conferência Oeste, e os 76ers ocupam a terceira posição no Leste.

Também nesta quinta, em San Francisco, o Golden State Warriors deu sequência à consolidação de sua reação após momentos de oscilação. Celebrou sua quarta vitória seguida, ainda sem contar com os lesionados Stephen Curry e Andew Wiggins, ao bater o LA Clippers por 115 a 91, no Chase Center.

A franquia de Los Angeles foi bem na primeira metade e contou com 21 pontos para fechar o segundo quarto com parcial favorável de 56 a 45, mas os Warriors reagiram. Jordan Poole, com 32 pontos, liderou o triunfo ao lado de Klay Thompson, autor de um “double-double” de 19 pontos e 11 rebotes.

Confira os resultados da NBA desta quinta-feira:

Toronto Raptors 108 x 119 Washington Wizards

Dallas Mavericks 133 x 126 Philadelphia 76ers

San Antonio Spurs 110 x 99 Indiana Pacers

Golden State Warriors x 91 LA Clippers

Confira os jogos da NBA desta sexta-feira:

Orlando Magic x Charlotte Hornets

Portland Trail Blazers x Atlanta Hawks

Boston Celtics x Brooklyn Nets

Miami Heat x New York Knicks

Chicago Bulls x Phoenix Suns

Oklahoma City Thunder x Utah Jazz

Denver Nuggets x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x New Orleans Pelicans

Sacramento Kings x LA Clippers

Los Angeles Lakers x Minnesota Timberwolves