Shakur Stevenson perde títulos na balança na véspera da luta com Robson Conceição

A disputa dos títulos mundiais do Conselho Mundial de Boxe e Organização Mundial de Boxe, nesta sexta-feira, em Newark, New Jersey, Estados Unidos, entre o campeão Shakur Stevenson e Robson Conceição, ganhou um ingrediente a mais nesta quinta-feira. O norte-americano pesou 730 gramas acima do peso limite da categoria dos superpenas (58,967 quilos) e abdicou dos cinturões. O brasileiro acusou na balança 200 gramas abaixo do exigido.

Com isso, a missão de Robson continua sendo a mesma: vencer a luta diante de Stevenson, que já anunciou sua migração para categoria dos leves a partir de sua próxima luta. O fracasso do americano na balança frustra o público local, que deverá lotar o Prudential Center, pois Shakur é nascido em Newark.

“Dei tudo de mim. Fui profissional por toda a minha carreira e sempre bati o peso, mas meu corpo não consegue mais bater 59 quilos. Minha saúde vem em primeiro lugar. Estou subindo para 61kg na minha próxima luta”, escreveu Stevenson, em suas redes sociais.

Robson não perdeu a oportunidade de criticar o adversário. “Falta de profissionalismo. A pesagem já atrasou por causa dele. Seria 1h da tarde, foi 1h depois. Se ele está acima agora, quase 800g, imagina esse tempo que ele estava pra bater o peso. Desde o começo pedi profissionalismo. Eu sempre tive profissionalismo e a primeira batalha foi vencida. Mesmo se ele não perder o cinturão por causa do peso, ele vai perder o cinturão de qualquer forma, porque eu vim preparado pra tirar esse cinturão dele na raça”, afirmou o brasileiro, em entrevista ao Combate.com.

Campeão olímpico no Rio/2016 entre os penas, Robson tem 33 anos e acumula 17 vitórias (oito nocautes) e apenas uma derrota. Ele tem 1,79 metro de altura e 1,78m de envergadura.

O duelo entre Robson Conceição e Shakur Stevenson vai ter transmissão ao vivo do Canal Combate.