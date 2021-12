Sevilla precisa dos pênaltis para eliminar rival da 3ª Divisão na Copa do Rei

Atual vice-líder do Campeonato Espanhol, o Sevilla precisou dos pênaltis, nesta quarta-feira, para eliminar na Copa do Rei o Andratx, equipe da 3ª Divisão. Após empate, por 1 a 1, nos 90 minutos, o triunfo veio por 6 a 5 na disputa das penalidades.

Mir abriu o placar para o Sevilla, aos 12 minutos da etapa final, enquanto Llabres empatou a partida, aos 20 minutos.

Goleada pelo Bétis, por 4 a 0, na rodada do fim de semana do Espanhol, a Real Sociedad, quinta no Espanhol, visitou o Zamora, também da 3ª Divisão, e venceu sem problemas, por 3 a 0, com gols de Guridi, Turrientes e Oyarzabal, todos marcados na etapa final.

Já o Villarreal não teve dó do Atletico Sanluqueno, da quarta divisão, e aplicou uma goleada por 7 a 1. Ao final do primeiro tempo, a vantagem já era de 5 a 0 para os visitantes. Alcácer (2), Duro (contra), Chukwueze, Gomez, Trigueros e Raba marcaram para o 13º colocado do Espanhol. Armental descontou para os anfitriões.

Outras oito partidas foram disputadas: Bergantinos 1 x 3 Rayo Vallecano, Leonesa 2 x 3 Leganes, Castellon 1 x 2 Cartagena, Ponferradina 2 x 1 Ibiza, Real Valladolid 3 x 1 Las Palmas, Sporting Gijon 2 x 1 Alcorcon, Tenerife 1 x 2 Eibar e Salamanca 0 x 1 Elche.