Sevilla oficializa o lateral brasileiro Alex Telles: ‘Honrado com a oportunidade’

Em ano de Copa do Mundo, estar em campo significa mais chances de convocação. Sem espaços no Manchester United, o lateral-esquerdo Alex Telles acertou sua transferência para o Sevilla, da Espanha, para mostrar a Tite que pode estar entre os 30 chamados para o Catar, no fim do ano. O clube oficializou a chegada do brasileiro nesta quinta-feira por empréstimo de um ano.

“Sevilla e Manchester United chegaram a um acordo para o empréstimo até o final da temporada do lateral-esquerdo brasileiro Alex Telles”, fez o anúncio o clube espanhol. O jogador de Caxias do Sul vestirá a camisa 3 na nova casa.

Alex Telles chegou a Sevilha na quarta-feira à noite. Nesta quinta pela manhã realizou os exames médicos, foi aprovado e assinou o vínculo até 30 de junho de 2023. O clube fez questão de citar toda a carreira do jogador e destacou suas seis partidas com a seleção brasileira, cinco delas nas Eliminatórias Sul-Americanas, as duas últimas contra Paraguai e Bolívia no começo do ano.

O jogador de 29 anos festejou o acordo e mandou a primeira mensagem como jogador do Sevilla em suas redes sociais. O clube até respostou a mensagem, já apresentando Alex Telles a seus torcedores.

“Vamos! Me sinto honrado por esta oportunidade. Chego com muita vontade de somar e conseguir os melhores resultados possíveis para o Sevilla”, escreveu. “Não vejo a hora de estrear e poder ajudar meus companheiros.”