Esporte Sevilla demite Sampaoli por ‘esperança de se recuperar’ e fugir do rebaixamento

A segunda passagem de Jorge Sampaoli pelo Sevilla terminou nesta terça-feira. O clube espanhol decidiu demitir o treinador argentino após a derrota por 2 a 0 para o Getafe durante o último domingo, resultado que deixou a equipe a dois pontos do rebaixamento no campeonato nacional. Ainda não foi definido quem será o substituto.

“A imagem mostrada pelo time nessas últimas partidas levou o clube a tomar essa decisão na esperança de que possamos nos recuperar nas últimas 12 rodadas do Campeonato Espanhol”, disse o Sevilla em nota publicada para comunicar a decisão.

Jorge Sampaoli foi treinador do time de Sevilha pela primeira vez entre 2016 e 2017. Vivia um bom momento no comando da equipe quando foi chamado para treinar a Argentina, o grande sonho de sua carreira, e não hesitou em aceitar. A passagem pelo seleção de seu país não foi das melhores, pois caiu nas oitavas de final na Copa do Mundo de 2018, para a França.

Após deixar a Argentina, Sampaoli teve passagens de altos e baixos, com alguns episódios polêmicos, pelo Brasil, onde treinou Santos e Atlético-MG. Em seguida, foi para o Olympique de Marselha, antes de, enfim, retornar ao Sevilla no ano passado, para substituir Julen Lopetegui.

Em 31 partidas como técnico do time espanhol, Sampaoli somou 13 vitórias, seis empates e 12 derrotas. Embora tenha levado a equipe às quartas de final da Liga Europa, o treinador não convenceu com seu desempenho na liga nacional, que reacendeu um antigo trauma na torcida. O Sevilla foi rebaixado em 2000 e conseguiu o acesso na temporada seguinte. Desde então, nunca mais caiu.