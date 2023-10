Esporte Série sobre Ayrton Senna conta com reforços para gravações em São Paulo

A nova minissérie da Netflix sobre a história de Ayrton Senna iniciou, nesta semana, sua etapa de gravações no Brasil. Gabriel Leone, escolhido para interpretar o piloto, e os demais atores irão gravar cenas em São Paulo e em Angra dos Reis, no Rio, ao longo dos próximos dias. Além de Leone, a superprodução, que será lançada sob o título de “Senna”, contará com Alice Wegmann, Camila Márdila, Christian Malheiros, Gabriel Louchard, Hugo Bonemer, Julia Foti, Marco Ricca, Pâmela Tomé e Susana Ribeira, nomes anunciados nesta sexta-feira pela Netflix.

O elenco é formado também por um forte time de atores estrangeiros, caso de Kaya Scodelario, já anunciada anteriormente, Mat Mella, Arnaud Viard, Joe Hurst, Johannes Heinrichs, Keisuke Hoashi, Leon Ockenden, Patrick Kennedy, Richard Clothier, Steven Mackintosh, Tom Mannion, entre outros.

A Netflix trata a minissérie, produzida pela Gullane e dirigida por Vicente Amorim e Julia Rezende, como uma de suas “produções mais ambiciosas e inovadoras”. Antes da passagem pelo Brasil, a equipe de filmagem de “Senna” gravou cenas na Argentina e no Uruguai. Após a passagem por terras paulistas e fluminenses, a parada seguinte será no Reino Unido.

Serão seis episódios sobre a trajetória do tricampeão da Fórmula 1, com a intenção de desbravar “sua personalidade e suas relações pessoais”. A história terá como ponto de partida o começo da carreira automobilística de Senna, quando ele se muda para a Inglaterra, a princípio para competir na Fórmula Ford, e passará por suas principais conquistas até o trágico acidente durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália.

A vida de Ayrton Senna já foi tema de outras produções audiovisuais. A de maior sucesso é o documentário “Senna”, de 2010. Dirigido por Asif Kapadia, que também foi diretor de filmes sobre Maradona e Amy Winehouse, o longa venceu os prêmios de melhor documentário e melhor edição da Academia Britânica de Cinema e Televisão (Bafta).