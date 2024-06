Sergio Perez permanece na Red Bull na F1 com extensão de contrato até 2026

O piloto mexicano Sergio Perez anunciou, nesta terça-feira, que vai permanecer na equipe Red Bull depois de assinar uma extensão de contrato de dois anos com a equipe de Fórmula 1 até 2026.

O contrato do piloto mexicano expiraria no final desta temporada. Houve especulações de que ele poderia ser substituído após dificuldade em acompanhar o ritmo de seu companheiro de equipe e atual campeão Max Verstappen.

Perez não vence uma corrida desde o Grande Prêmio do Azerbaijão, em abril de 2023, mesmo com Verstappen selando o título do ano passado com um recorde de 19 vitórias e liderando a classificação nesta temporada.

“Quero agradecer a todos por toda a confiança que depositam em mim, é muito e quero retribuir com excelentes resultados na pista e fora dela”, disse Perez em comunicado da equipe. “Acho que temos muito trabalho a fazer, temos muito mais campeonatos para vencer juntos.”

Na atual temporada, Perez é apenas o quinto colocado na classificação, com 107 pontos. Ele está atrás de Verstappen (169), Charles Leclerc (138), Lando Norris (113) e Carlos Sainz (108). No Campeonato de Construtores, a Red Bull acumula 276, contra 252 da Ferrari.