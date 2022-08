Serena Williams vai se aposentar: confira números de uma das melhores da história

Perto de completar 41 anos, Serena Williams anunciou na semana passada que vai se aposentar. E tudo indica que o US Open, que começa no dia 29, será sua despedida. A tenista americana se tornou uma lenda muito antes de largar as quadras, com seus recordes e números, e virou referência para as mais jovens desde que iniciou seu domínio no circuito, principalmente nos torneios de Grand Slam, os mais prestigiados do mundo.

Com chances remotas de título no US Open, Serena deve encerrar sua carreira com a incrível marca de 23 troféus de Grand Slam, um recorde na Era Aberta do tênis, iniciada em 1968. Acima dela está apenas a australiana Margaret Court, que conquistou quase todos os seus 24 troféus antes da profissionalização do esporte.

Para efeito de comparação, Serena tem mais troféus de Major do que lendas como a alemã Steffi Graf (22), a checa Martina Navratilova (18) e a compatriota Chris Evert (18). Ela supera também referências do circuito masculino, como Roger Federer (20), Rafael Nadal (22) e Novak Djokovic (21).

Seus feitos em nível de Grand Slam ao longo de uma carreira de 27 anos vão além. Somando troféus em duplas femininas (14) e duplas mistas (2), ela ostenta a impressionante marca de 39 títulos nos quatro maiores torneios do mundo. Levando em conta somente os jogos de simples, ela é a segunda com o maior número de finais (33), apenas uma a menos que Chris Evert. É a terceira em participação em semifinais, com 40, e a recordista em quartas de final, com as mesmas 54 de Evert.

Em número de Grand Slams disputados, está em segundo lugar na história, com 80 edições. Somente sua irmã Venus tem mais: 90. Mas Serena volta a ocupar o topo das estatísticas neste nível de competição no número de partidas disputadas (420) e vencidas (365).

Entre os próprios torneios, a veterana é a recordista de troféus do Aberto da Austrália, com sete conquistas. No US Open, divide o topo com Evert, ambas com seis troféus. Em Wimbledon, é a segunda maior vencedora, com os mesmos sete de Steffi Graf – Navratilova tem nove. Em número de vitórias por Grand Slam, Serena é a recordista na Austrália e no Major disputado em Nova York, com 92 e 106 triunfos, respectivamente.

No total de troféus conquistados, entre diferentes níveis, Serena está em quinto lugar no histórico. São 73 títulos, contra 167 de Navratilova. Chris Evert (157), Steffi Graf (107) e Margaret Court (92) estão entre a checa e a americana que está prestes a se aposentar.

Fora do circuito, ela brilhou em competições defendendo os Estados Unidos. Só na Olimpíada, foram quatro medalhas de ouro, três delas em duplas, em Sydney-2000, Pequim-2008 e Londres-2012. Na capital britânica, levou ainda em simples, o que a colocou lado a lado com Graf num feito raro no tênis feminino. Somente as duas venceram todos os torneios de Grand Slam e se sagraram campeãs olímpicas (em simples).

A americana também brilha quando o assunto é longevidade. Em 2017, ela se tornou a tenista mais velha a ganhar um Grand Slam. Aos 35 anos e quatro meses, a americana estava grávida de dois meses de sua primeira filha quando levantou o troféu do Aberto da Austrália. Esse recorde já era seu desde 2015, quando foi campeã de Roland Garros aos 33. Ela havia ampliado essa marca com os dois títulos seguintes de Wimbledon. Tem ainda o recorde de 10 títulos de Major após completar 30 anos.

Em 2013, Serena acrescentou mais dois recordes em seu currículo vitorioso. Ela se tornou a dona da maior premiação da história – a conta se aproxima atualmente de US$ 95 milhões, cerca de R$ 484 milhões. E também se tornou a mais velha a ocupar a liderança do ranking.

No total, a americana é a terceira da história com o maior número de semanas na ponta, com 319. Mais uma vez, Graf e Navratilova estão a sua frente, com 377 e 332, respectivamente. Mas Serena lidera, ao lado da alemã, a lista de semanas seguidas como número 1 do mundo: 186.

A americana terminou a temporada no topo do ranking por cinco vezes, assim como Evert. Graf lidera esta estatística, com oito, seguida de Navratilova, com sete.

Conhecida por ser uma das pioneiras do esporte na luta contra o racismo, Serena ainda se destacou por ser a primeira tenista negra a vencer um Grand Slam desde as conquistas da compatriota Althea Gibson nos anos 50.

Confira abaixo alguns feitos importantes de Serena:

– 1999: primeiro título de Grand Slam, no US Open, aos 17 anos;

– 2003: venceu o Aberto da Austrália e completou o Grand Slam;

– 2012: foi campeã três vezes na grama de Wimbledon em menos de um mês (título em simples e duplas no Grand Slam e ouro na Olimpíada);

– 2017: último título de Major, na Austrália;

– participou de 4 Olimpíadas: 2000, 2008, 2012 e 2016;

– defendeu os EUA na Billie Jean King Cup (ex-Fed Cup) em 1999, 2003, 2007, 2012, 2013 e 2015;

– 2020: último troféu da carreira, em Auckland.