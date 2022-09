Esporte Serena Williams se despede das duplas com eliminação ao lado de Venus no US Open

Os fãs de tênis presentes no Arthur Ashe Stadium na noite desta quinta-feira viram a última apresentação de Serena Williams em uma disputa por duplas. Ao lado da irmã Venus, a tenista de 40 anos foi eliminada na primeira rodada do US Open, com uma derrota por 2 sets a 0 para as checas Lucie Hradecka, de 37 anos, e Linda Noskova, de apenas 17, após parciais de 7/6 (5) e 6//4.

Serena decidiu encerrar a carreira ao fim do Grand Slam americano, mas a aposentadoria pode demorar mais um pouco, pois ela continua brigando no simples. Depois de eliminar a estoniana Anett Kontaveit, número 2 do mundo, na segunda rodada, enfrentará a australiana Ajla Tomljanovic na noite desta sexta-feira para tentar uma vaga nas oitavas de final.

Para a despedida nas duplas, Serena fez questão de jogar com a irmã. “Ela é a chefe”, brincou Venus. Elas não atuavam lado a lado desde 2018, quando caíram nas oitavas de final de Roland Garros. Antes disso, venceram 14 Grand Slams e três medalhas de ouro olímpicas. O último título conquistado em Wimbledon, em 2018. Nos anos seguintes, Serena jogou com Caroline Wozniacki e Ons Jabeur, enquanto Venus firmou parceria Coco Gauff, além de ter competido com Jamie Murray nas mistas.

Novamente juntas nesta quinta, as irmãs Williams fizeram um primeiro set de muito equilíbrio contra Hradecka e Noskova, tanto que ele acabou decidido no tie-break, com vitória checa, após 1h03min de disputa. No set seguinte, as americanas viram as adversárias abrirem 3 a 0 após Serena ter o saque quebrado. Até reagiram, buscando 4/2 e depois o 4/ 5, mas um winner de Hradecka encerrou a história. Apesar da derrota, Venus e Serena saíram aplaudidas de quadra.

Na disputa do simples masculino, o US Open teve a queda precoce do polonês Hubert Hurkacz, número 10 do mundo e cabeça 8 do torneio, que perdeu por 3 sets a 1 para o russo Ilya Ivashka. No simples feminino, Aryna Sabalenka, sexta colocada do ranking, não deu chance para a zebra e venceu a estoniana Kaia Kanepi por 2 a 1. Já a número 10 Garbine Muguruza avançou ao bater a checa Linda Fruhvirtova por 2 a 0.